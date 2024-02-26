看到曹世镐与Timothée Chalamet自拍！让洪锡天「超嫉妒」：世镐啊～你应该叫上我的，我们绝交吧 XD

日前，好莱坞影星 Timothée Chalamet（提摩西夏勒梅） 和 Zendaya（千黛亚）到韩国宣传《沙丘2》，他们还作客tvN综艺《刘Quiz On The Block》而成爲话题。

近日，《刘Quiz On The Block》主持人之一的曹世镐也在IG上分享和 Timothée Chalamet 的自拍照，没想到却让洪锡天「超嫉妒」XD。洪锡天在贴文下留言：「世镐啊～我第一次这么羡慕你，我的world宝石一号」、「世镐啊～应该叫上我的，这是你人生最大的失误，不知道你是这样子的人，我们断绝关系吧！」



不过...洪锡天似乎仍然没有消除愤怒和遗憾，洪锡天又在IG发了一篇文写下：「世镐啊～如果哥哥被你利用，你变得更成功，结婚的话，我随时都可以被利用。但是...你拿到 Timothée 的电话号码了吗？分享一下吧！我夏天前我有事要去美国，去纽约一起吃点牛排吧，我来结帐吧！拜托给我电话号码，你上次说要来我的生日派对的，但是没来，这种程度可以做到吧？」引发网友们的爆笑。

而洪锡天主持的网路综艺《洪锡天的宝石盒》非常有人气，出演嘉宾都是由他严选的「正港帅哥」，从金度勋、金曜汉、李浚荣、罗人友、金在中、刘台午到李津宇等，每集都著不少笑料。



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