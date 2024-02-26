文佳煐炸裂「内衣LOOK」亮相米兰，NCT道英脱衣护花！网友评：你穿的也很少啊

女演员文佳煐以「破格」礼服惊艳米兰。

去年开始担任意大利奢侈品牌D&G全球大使的文佳煐受邀出席了2024年米兰时装周，她的透视礼服在时装周上抢尽风头，成为韩国网友们关注和热论的焦点。



当天出席活动的文佳煐以「内衣Look」亮相，黑色透视裙大展曼妙身型，上半身是胸衣设计，下半身则是三角裤形式，剩下的部分用黑色薄纱连结，加上黑色袜带，整个造型充满了张扬的野性性感。再加上她自然的妆容、飘逸的长发，表情大方，令文佳煐展现了与以往清纯形象截然不同的魅力。



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会场上的另一幕也吸引了广大网友和粉丝的关注。当天男团NCT成员道英也受邀登场，道英将外套脱下披在了文佳煐的身上，之后他自己则换上了另一件外套。网友们看到此场景后纷纷猜测，文佳煐的礼服太过暴露，道英是担心她会走光，才贴心地把外套借给她。



脱掉外套的道英里面穿著一件黑色低胸背心，露出健硕的肌肉，看得粉丝们忍不住评论：「道英脱了衣服感觉会冷吧」、「哈哈哈哈，道英不该脱衣服，他也没穿多少」、「道英其实也很暴露啊，哈哈哈哈」、「给对方披衣服的模样太帅了」等。



不过也有不少网友认为文佳煐和道英的衣著太过暴露，吐槽称：「两人怎么穿这样」、「互相看著的时候不觉得不好意思吗？」、「眼睛都不知道该看哪里」等。

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