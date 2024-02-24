相差26岁真的不可以？金南珠与车银优搭戏，友人真实反应：「演母子吗？」新剧《美好世界》角色设定愈加令人好奇！

《刘QUIZ ON THE BLOCK》日前公开下周预告，嘉宾除了来韩宣传《沙丘2》的提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）和千黛亚（Zendaya），还有好久不见的演员金南珠。

金南珠在2018年的《Misty》之后时隔6年之久回归，与人气小生车银优合作主演新剧《美好世界》。 节目里金南珠透露跟朋友们说正在和车银优拍戏时，朋友们反应都超夸张：「哈~~~真的吗？是演妈妈吧？不会是情侣吧？」金南珠笑说：「我和车银优（演情侣）很奇怪吗？」



其实这部剧从企划阶段就让人云里雾里，因为金南珠和车银优相差足足26岁，剧情介绍说两人「有相似的伤痛、通过磨难互相救赎」，又显然不是母子或夫妻关系（金南珠的角色有儿子和丈夫），确实很难不让人做出各种猜想啊！



来看官网给出的角色介绍：

金南珠饰演「殷秀贤」，曾是心理学教授兼作家，拥有人人艳羡的家庭和事业。 经历4次流产终於生下的宝贝儿子在事故中丧生，凶手毫无悔意甚至嘲讽受害母子，坐完牢就重获自由、什么也没有失去。 殷秀贤认为与其一辈子受心理创伤折磨，不如亲手复仇，就此成为杀人犯。





金刚于饰演殷秀贤丈夫「姜秀浩」，深爱妻子和儿子，在「那天的事件」后因为一瞬间的错误选择而陷入无法控制的漩涡。



车银优饰演「权善律」，拥有很弱的心脏和很强的心灵，曾梦想治愈像自己一样的患儿，但失去挚爱的家人后梦想也随之破灭。 富裕的家庭、安全的家，曾拥有的一切都消失了，善律咬紧牙关撑下来，心里只剩对世界的憎恶。 正当他适应了充满愤怒与失望的日常之际，秀贤出现了。





最新公开的预告里，秀贤问流血的善律会不会痛，善律微笑看著她：「这种一点都不痛。 」两人在夜幕下独处，善律深情地说：「我想为你做些什么，因为一直受你照顾。 」



《美好世界》将在3月1日通过MBC首播，海外由Disney+独家代理。 究竟金南珠和车银优在剧中是什么样的关系，到时候就知道啦！



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