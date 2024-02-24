申世景也太会惹事！《魅惑之人》真假公主后更上演传位世子之争！自成诱饵欲使曹政奭送命（EP.11 – 12）

[有雷]这位棋待令简直大闹宫中！申世景以宫内的内人替代了掌令公主到清国和亲，却被曹政奭的舅父看穿，最后靠曹政奭的机智应对而通过险关，却又因宫内的桃树被雷劈中而让曹政奭思考自己是否该退位，申世景再度献计却发现曹政奭另有想法，决定继续进行复仇之计……

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为了让年幼的掌令公主留在朝鲜，姜蒙雨（申世景饰）用自己信任的内人芬英与公主交换，搭上了轿子出了宫，没想到被李仁（曹政奭饰）的舅父识破，虽然追出了宫要看看公主的脸，但仍然是没能亲眼确认。而在此之前，蒙雨已先禀告李仁这件事情，让他面对舅父的质疑否认到底。既然让公主和亲的理由是为了避免战争，李仁表示更不应轻举妄动前往确认公主的真伪，既然清国使臣并未质疑，那也等於是已认同。



幸好本事件能安全落幕，但李仁也希望蒙雨之后能够更谨慎行事。此时传来宫中桃树被雷击中而引发火灾，让李仁更加忧心自己是否受到上天的惩罚，那棵桃树事先王为他而植下，在先王离世后也一直了无生机，李仁将其视为自己，於是也开始思考自己的王位是否该传给先王原本指示的文成大君。文成大君成熟懂事，亦认真学习棋艺，而蒙雨也在旁聆听李仁与大君的对话。



李仁与自己的母亲大妃娘娘提及此事，并透露自己有拥立大君继位的想法。但这样一来引发了大妃与舅父的反弹，因为自己的势力即将丧失，於是希望先促成文成大君的婚事并主张让他到宫外生活。体弱的中殿病危，其父直接在朝廷上领罪并提出奏请，册封其成为世子，并且收养其成为子嗣，而李仁花了大把新力请来的大司宪草庵先生，也赞同其作法。



李仁发现这又是蒙雨对中殿的建言，他担心的是蒙雨会陷入危险之中。大妃娘娘也表达出自己的反对之意，舅父也来到映翠亭找李仁表达反对，反而引起李仁的愤怒，李仁说道自己册封世子也只是一个为了稳定民心的计策，之后他仍可以收回自己的权位，将世子罢黜，将所有反抗他的势力都除去。这点听在蒙雨的耳里，却发现李仁并非自己所想的是位仁君，於是又打算继续复仇之路。



蒙雨将李仁引出了宫外，相间的地点屋内有著刺客埋伏，当李仁即将落入陷阱时，蒙雨却又伸手拉住了他……

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