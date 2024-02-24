旗安84爆笑提议30年后再录《我独》：「丧礼牛肉汤最美味！」Key自曝并非富人区出身「父母省下教育经费换豪宅」

旗安84个人频道「人生84」近日请来SHINee Key做客聊天，两人不愧是综艺老手，每一段谈话都妙趣横生爆笑不断啊XD

旗安84搜集了Key从小到大的照片跟大家一起回顾，提到Key老家是大邱市富人区「寿城区」、相当於首尔的江南区，Key解释称并非在寿城区长大，而是父母在他高中出道后省下教育经费，用自己的积蓄搬去富人区。



旗安84打趣说Key不孝居然没有给父母买房，Key解释二老都不喜欢厚礼、觉得伤自尊，所以他只有经常买包包给爸妈。 Key还透露父母甚至互不知晓收入，一家人各自经济独立、财物互不流通，相处模式颇为前卫。



聊到《我独自生活》成员和未来计划，两人猜测彩虹会员们大概率都不会结婚，旗安84突然说30年后如果一起录节目，地点很可能就是成员之一的丧礼：「呀~这家的辣牛肉汤怎么这么好吃啊？后制组：果然辣牛肉汤还是丧礼的最棒。 」Key大笑说「疯了吗」，旗安解释生与死本就是一体，这样讲没有恶意，只是希望节目和友谊可以一直维持到吃辣牛肉汤那天（离世）为止。



韩网友笑称如果真的录成这一期，可以命名为《我独自生活 特别篇「我先走一步」》：「不知有生之年能否看到」「到了阴间也要本放死守」「棕榈油研讨会in生与死之篇」「希望节目成员和观众都要长寿」。



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