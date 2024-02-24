旗安84爆笑提議30年後再錄《我獨》：「喪禮牛肉湯最美味！」Key自曝並非富人區出身「父母省下教育經費換豪宅」

旗安84個人頻道「人生84」近日請來SHINee Key做客聊天，兩人不愧是綜藝老手，每一段談話都妙趣橫生爆笑不斷啊XD

旗安84搜集了Key從小到大的照片跟大家一起回顧，提到Key老家是大邱市富人區「壽城區」、相當於首爾的江南區，Key解釋稱並非在壽城區長大，而是父母在他高中出道後省下教育經費，用自己的積蓄搬去富人區。



旗安84打趣說Key不孝居然沒有給父母買房，Key解釋二老都不喜歡厚禮、覺得傷自尊，所以他只有經常買包包給爸媽。 Key還透露父母甚至互不知曉收入，一家人各自經濟獨立、財物互不流通，相處模式頗為前衛。



聊到《我獨自生活》成員和未來計劃，兩人猜測彩虹會員們大概率都不會結婚，旗安84突然說30年後如果一起錄節目，地點很可能就是成員之一的喪禮：「呀~這家的辣牛肉湯怎麼這麼好吃啊？後製組：果然辣牛肉湯還是喪禮的最棒。 」Key大笑說「瘋了嗎」，旗安解釋生與死本就是一體，這樣講沒有惡意，只是希望節目和友誼可以一直維持到吃辣牛肉湯那天（離世）為止。



韓網友笑稱如果真的錄成這一期，可以命名為《我獨自生活 特別篇「我先走一步」》：「不知有生之年能否看到」「到了陰間也要本放死守」「棕櫚油研討會in生與死之篇」「希望節目成員和觀眾都要長壽」。



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