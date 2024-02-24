音源强者TWICE回归！新歌MV背后藏著她们想传达的讯息，网评：成员们的感情太美好了～

大家听过人气女团TWICE的新歌〈ONE SPARK〉了吗？这次回归成员们的美貌又再度升级，她们的成长真的是无极限。

女团TWICE发行了迷你十三辑《With YOU-th》，并透过经纪公司JYP娱乐分享了新专辑的一些Q&A，当中提及的新歌亮点与成员们之间的好感情让人看了相当温暖。



▼全新主打歌〈ONE SPARK〉MV公开一天后突破了千万观看：歌曲描绘了即使寒风吹来也依旧燃烧著的青春。



定延说：「成员们透过牵手和拥抱等合而为一的动作来表达属於TWICE的青春。而TWICE的青春之所以美丽，是因为我们相互依靠著彼此。」Momo表示：「（这张专辑）包含了9个人的友谊和青春，以及ONCE（粉丝名）给予的爱，希望能被人们所记住。」成员们也在这一次投入了满满的热情和信念，希望藉此打造出一个完美的世界与粉丝们一起分享。



娜琏则补充说：「这一次拍摄先行曲〈I GOT YOU〉的MV时，脑海中浮现了很多与成员之间的回忆，令人感到非常怀念。」



▼〈I GOT YOU〉MV 目前也突破了2000万观看：



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