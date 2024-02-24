朱智勋作品一部接一部！陆续和韩孝周、朴宝英和郑有美拍新剧，搭挡的女演员都很厉害！

朱智勋真的是劳模啊！作品一部接著一部拍，这是一整年都在拍戏了吧～不过...合作的女演员也都非常厉害呀！

近日，朱智勋和郑有美收到新剧《爱在独木桥》（사랑은 외나무다리에서）的出演提案，该剧讲述虽然在学生时期热恋，但是因爲家族的反目和命运的恶作剧而痛苦离别的男女，时隔15年再次相遇而展开的再会罗曼史。而《爱在独木桥》由《云画的月光》林艺珍编剧和《金秘书为何那样》朴峻华导演合作打造，两人是否搭挡，备受关注呢！



还有今年1月才确定阵容的Disney+《照明商店》，该剧他将与朴宝英搭挡！该剧改编自姜草作家的作品，网漫原著以一家连接阳间与阴间的灯具商店为背景，交错叙述生者与亡者、讲述徘徊於生死之间的人们的故事。此外还有裴晟佑、严泰谷、金雪炫、李姃垠、金敏荷等实力派演员加入，这阵容真的让人非常期待～！



此外，朱智勋和韩孝周合作的Disney+《支配物种》也即将在4月上线，该剧背景设定在人类餐桌上的新鲜肉类消失后的人工培植肉时代，讲述结束人类食用动物数百年「支配」与「被支配」关系的生物科技企业BF掌握了培植肉市场，在呈现快速增长势头的时期，企业内外陆续出现了质疑BF代表行为的人。



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