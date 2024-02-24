BOYNEXTDOOR LEEHAN对金在中一片丹心，呆萌狂告白「在中哥是我男朋友」

金在中的YouTube节目《在朋友》以结交艺人朋友为主题，会邀请金在中实际联络中的朋友、同期活动的歌手朋友，或是爱豆后辈。近期有一集，金在中遇到了相当爱慕自己的后辈，自己都招架不住XD。

主角是出道约9个月的新人男团BOYNEXTDOOR，BOYNEXTDOOR由於是ZICO成立的KOZ娱乐成员打造之第一支团体，刚出道就颇受关注，成员LEEHAN与JAEHYUN（明宰铉）、TAESAN一登场《在朋友》金在中便不断提到和他们「PD nim」ZICO有交情，也看过他们的舞台影片关心了一下。



一直向金在中丢直球告白的人是LEEHAN，事情最早的开端是……金在中暗示他们要懂社会生活拍ZICO马屁，问他们是因谁有了爱豆梦，他不拍ZICO马屁倒拍了金在中马屁，「我？」金在中笑出来和他击掌，还称赞他学得很快。



「喔？听LEEHAN那么说，好像有女朋友？」金在中抓到机会就用老哏逗弟弟们，懂哏的TAESAN和JAEHYUN马上竞争起「谁更爱女朋友」，LEEHAN不甘示弱跟上，但明显是盲目跟从，金在中问他女朋友什么名字，LEEHAN：「……在中哥？」全场笑翻！



LEEHAN想弥补却仍向金在中告白：「我爱你，在中哥。」相当晚才发觉队友们说的「女朋友」是粉丝「ONEDOOR」，甚至，金在中再给他一次机会，他干脆说：「ONEDOOR会理解我的，我可以拥有在中哥吧？」还向ONEDOOR宣示主权「在中哥是我的」。



LEEHAN邀金在中Challenge、邀他一起露腹肌，金在中给LEEHAN擦自己的护唇膏……最后金在中再提《在朋友》主旨是交朋友，主动说要和他们交换电话、问他们要怎么存他们的名字，LEEHAN：「男朋友21。」LEEHAN 解释21是LEEHAN「이한」看成数字的谐音，继续告白「在中哥是我女朋友（男朋友）」。



整集下来，观众都说LEEHAN、JAEHYUN、TAESAN谈话有礼貌、单纯又可爱，表示很圈粉，金在中和他们相处也被称赞很温柔、坐在一起毫无违和像同代爱豆，也有观众笑说金在中现在男朋友女朋友都有了，男朋友是LEEHAN，女朋友是BABIES（粉丝）。

▼完整节目（9:39因谁有了梦想、12:00女朋友是谁、19:35邀在中哥Challenge、20:46护唇膏、22:57一起露腹肌？27:04、28:20交换电话）



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