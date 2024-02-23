IU太宠粉！亲自邀请老爷爷UAENA来演唱会：「想让您幸福很久」

IU发布新歌《Shopper》后在IG限动接连分享网友们的合拍影片，其中一则来自美国老爷爷UAENA的reaction让她大受感动，当即决定邀请对方来自己的演唱会！

IU本月20日发布迷你六辑《The Winning》，同时公开主打歌《Shopper》MV，不少歌迷都拍了第一时间欣赏新作的reaction影片、对新歌赞誉有加。 其中一位来自美国的老爷爷也PO出观看MV的影片，还用韩文问好及自我介绍、特地佩戴《德鲁纳酒店》胸针。 （可爱造型令小编想起肯德基爷爷XD）



IU本人也看到这支影片，在IG限动PO出截图和link并用英文写下长文留言：「Hi grandpa！您的影片让我感到幸福，我也希望让您幸福很久。 我非常感谢您的笑容。 然后... 我想邀请您来我的美国演唱会。 我的工作室会联络您，请您务必要来。 这身衣服真的很适合您。 希望您喜欢我的新专辑《The Winning》，多谢您。 」



很多UAENA来到老爷爷的频道留言传递喜讯，老爷爷一觉醒来发现获得本命亲自邀请，忍不住连PO数支影片分享惊喜之情、称「这是世界上最棒的消息」，激动模样更令家人打趣说「去演唱会之前最好不要心脏病发哦」XD



IU所属社的YouTube账号也留言表示已取得联络，IU的邀请真的不是一句空话！



此外，这位白发粉丝3周前开始更新，第一支影片就介绍他成为UAENA的原因，并询问如何在美国加入官方粉丝会。 他表示IU的歌声令他平静愉悦、作为歌手和演员都极具天赋，且善良慷慨、尊重每一个粉丝，与他人的互动令人感到温暖，从底层白手起家、永不放弃，是世上为数不多令他真正钦佩的人。



想必这位远在地球另一边的高龄UAENA真的带给IU很多感动！期待他穿著影片里同一套衫出现在IU美国演唱会XD



▽附上老爷爷UAENA看IU《Shopper》MV的reaction：



▽得知获邀去看演唱会的惊喜反应：



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