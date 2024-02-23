《黑暗荣耀》CP诞生一年依旧甜！D社公开李到晛&林智妍约会照「不在意旁人视线」

韩国D社今日公开一组来自读者的投稿照片，主角是去年认爱后十分低调的情侣李到晛和林智妍。

照片中李到晛穿著黑白配色休闲装、林智妍著红色上衣，一同享用早午餐、浏览餐厅内贩售的周边商品，据悉并不十分在意周围视线。



昨日下午林智妍在IG限动PO出两张没美食照片，原来是因为和男友约会呀~



李到晛去年8月开始服兵役，入伍前拍摄的电影出道作《破墓》昨日（22日）在韩上映，此番约会应是趁电影首映休假外出之机。



李到晛和林智妍是因戏结缘，2022年夏季通过《黑暗荣耀》团建互生情愫，拍摄接近尾声时迅速发展为恋人。 两人在戏中一个是女主文同珢（宋慧乔 饰）的复仇对象、一个是复仇帮手，站在正反两个阵营且几乎没有互动，熟料戏外竟发展为姐弟恋，令很多人大感意外。



2022年12月两人首次被D社拍到约会，2023年3月共度白色情人节，剧组聚餐续摊后李到晛用公司的车送林智妍回家，拍戏期间还使用情侣单品，两人关系在剧组早已不是秘密。

D社爆料后两人火速承认恋情，在各自采访中也大方提到彼此，只是平时行为十分低调，鲜少被目击共同外出。 李到晛服兵役以来两人已分开半年，看来感情依旧甜蜜，令人看好和祝福。

一起回顾去年愚人节的爆炸新闻：

愚人节也出情侣！D社爆《黑暗荣耀》李到晛&林智妍恋爱中

不是愚人节玩笑！李到晛&林智妍说法一致双双认爱♥



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