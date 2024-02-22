《和我老公结婚吧》朴敏英：「李伊庚一开始拍摄的样子就令人讨厌」剧中4位女演员都同年～

话题电视剧《和我老公结婚吧》里面充满了许多引发众怒的反派演技，除了大家常提到的假面闺密宋昰昀，另一位自然是渣男老公李伊庚。主角朴敏英也提到自己仅是曾从综艺节目中接触过李伊庚，很好奇他会怎么演出这角色，果然一开拍就由朴敏英认证「真的惹人厌」。

朴敏英想起一开始拍摄在家中的场景，道具组准备得相当真实，让现场充满泡面与辛奇的味道，当她看到李伊庚躺在沙发上还丢著游戏手把，觉得李伊庚真的演得很好，让人感觉有够讨厌。还有一幕是李伊庚说为了和她度过火热的夜晚而搭计程车过来，洗完澡裸著上身靠近朴敏英的画面，朴敏英回忆起当时李伊庚的表情非常真挚，让她觉得被打败。



朴敏英也选出了自己最喜欢的场景，就是李伊庚拿著廉价的烂烂蛋糕，上面还写错字，上演史上最差求婚的那一场戏，引发观众们的愤怒。朴敏英说在现场的感受真的有一种快被惹怒的感觉，不过剧中所有一闪而过的回忆画面几乎都不长，所以其实只拍了一个镜头就结束了，让她觉得太可惜，因为实在太搞笑想要继续拍下去，但如果实际上收到这样的求婚，朴敏英觉得不能接受。



其实剧中的四位女演员，朴敏英、宋昰昀、孔敏贞（杨科长）以及BoA都是同年龄，1986年出生的，朴敏英也提到自己与宋昰昀连出道的年份都相差不远，作为资深演员，两人从彩排开始就相当有默契，相互看著对方的表现而调整自己的语调等细节，配合得非常好。而朴敏英也庆幸自己的成长过程中并没有遇到像「郑秀敏」这样的恐怖朋友。朴敏英也提到了与在剧中成为恋人的罗人友合作，拍摄开始后她才第一次收看《两天一夜》，发现罗人友在综艺跟戏剧的表现真的截然不同，也展现了他是位非常专业的演员。



朴敏英被问到如果回到10年前，希望自己怎么做呢？她说10年前的自己已经是演员了，那时的她属於工作狂，於是她想对自己说，该适时的休息一下，如果冲得太快也可能跌得很重，休息一下好好调整心态再出发也是很重要的。朴敏英将於3月与出演《和我丈夫结婚吧》的演员和工作人员一起前往越南进行爲期5天3夜的奖励休假，随后也将举行亚洲巡回粉丝见面会，也将是她继2019年以来重启海外见面会，她也将继续选择下一部作品。



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