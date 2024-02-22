《泪之女王》这对也令人期待！郭东延♥︎李主傧可爱夫妻档剧照曝光，与金秀贤♥︎金智媛形成对比 XD

tvN新剧《泪之女王》讲述的是Queens集团的财阀三世兼百货公司社长「洪海仁」和龙头里里长长子兼超市王子「白贤宇」夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。

除了金秀贤和金智媛外，「男二女二」郭东延和李主傧这一对夫妻也令人期待！



剧中，郭东延饰演洪海仁（金智媛 饰）的弟弟「洪洙哲」，在强势的姐姐手下长大，把与姐姐个性相反的人当作自己的理想型。事业能力也比姐姐洪海仁差，总是让爷爷洪万大（金甲洙 饰）皱眉头。即使已经长大了，但只要和洪海仁对视，就会自动拉防御网，在脾气暴躁的Queens集团排名倒数第一。



而李主傧饰演洪洙哲的妻子「千多惠」，她拥有著优雅、高贵的外貌，以及有礼、正直的态度，与大姑子洪海仁是截然相反的类型。连丈夫洪洙哲的琐碎玩笑都能接受，贤妻良母深受长辈们喜爱。



公开的剧照中，洪洙哲和千多惠夫妻无时无刻眼里都是蜜，帮对方擦嘴角、喂水果等，互相照顾对方，看起来非常恩爱。与结婚3年的夫妻白贤宇和洪海仁看起来完全不同啊 XD 其他两对夫妻展现不同的罗曼史。



另外，《泪之女王》由《来自星星的你》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，及由《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导，将接档《魅惑之人》在3月9日首播。



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