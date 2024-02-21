《和我老公结婚吧》大结局收视12%！朴敏英♥罗人友迎完美的幸福结局、宋昰昀和BoA得到报应！

由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀主演的《和我老公结婚吧》在20日播出大结局，以12%的收视圆满落幕。播出期间受到许多观众喜爱，全集平均收视率9.2%，创下历代 tvN 月火剧平均收视率第一的记录。

最后一集播出中，被公开通缉的郑秀敏（宋昰昀 饰）买了稀释剂试图放火烧掉姜智媛（朴敏英 饰）的家，而姜智媛早就已经料想到郑秀敏会来找她，做好万全准备。郑秀敏在自怜中挣扎，更把在第一次人生中对姜智媛说的话原封不动地吐露出来，最终在亲自留下犯罪的所有证据后被逮捕。在监狱里幻想朴敏焕（李伊庚 饰）来探监那段，宋昰昀的演技真的大爆发啊！！



吴宥拉（BoA 饰）直到最后都不承认自己的错误，在下达禁止出境命令之前，试图逃往到海外，但最终因交通事故死亡。之后，刻在刘志赫（罗人友 饰）胸口前的蓝色爱心消失了，他也切断命运的纽带，和姜智媛在众人的祝福下举行婚礼，之后还生了双胞胎儿子和女儿 XD 而杨代理（孔敏贞 饰）也成功和渣夫离婚，白恩浩（李起光 饰）开了自己的餐厅和刘熙妍（崔奎莉 饰）也有了好结果。



此外，姜智媛还成立基金会，给和自己一样的人第二次机会，更加有意义地度过第二次人生。姜智媛和刘志赫再次迎接2023年4月12日，他们用幸福微笑望著盛开的樱花，迎来美好的结局。



最后...就来跟大家分享刘志赫和姜智媛的婚纱照啦！真的好漂亮啊～♥



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