去年韩国音乐节目的「安可直拍」观看次数TOP.10，第一名实力连路人都感叹！真的是live的怪物

（文章底部有网上留言）封面图是BTS柾国、aespa、NewJeans，大家猜猜谁是第一，谁又成功进入TOP.10了呢？

在韩国音乐节目上获得冠军一位，对歌手来说绝对是一大重要的肯定，每当拿下奖杯后，大家第一时间都是向支持自己的粉丝们道谢（以及家人、成员、公司……等等），接著就会献上安可舞台，同时也是一探歌手团体们真唱实力的片段。有网友就整理了2023年韩国音乐节目的「安可直拍」观看次数TOP.10，引发了热烈的讨论。

▼TOP.10：SEVENTEEN〈Super〉（孙悟空），148万。



▼TOP.9：NewJeans〈Ditto〉，149万。



▼TOP.8：IVE〈I AM〉，151万。



▼TOP.7：IVE〈I AM〉，161万。



▼TOP.6：LE SSERAFIM〈Unforgiven〉，174万。



▼TOP.5：NewJeans〈Super Shy〉，214万。



▼TOP.4：TWICE〈Set Me Free〉，218万。



▼TOP.3：aespa〈Spicy〉，221万。



▼TOP.2：NewJeans〈OMG〉，222万。



▼TOP.1：BTS柾国〈Seven〉，948万。



网友留言反应：

1.「柾国根本就是live怪物」

2.「Seven真的是非常难唱，但他居然又唱又跳」

3.「aespa的现场实力居然这么好！」

4.「NewJeans乖巧唱歌的模样好可爱～」

5.「柾国跳成那样子，还唱得那么稳，真的是另一个等级的偶像」

6.「柾国的那部影片，我起码贡献了100次，比看我本命的次数还多XD」

7.「aespa明明实力很好，但公司确常常让她们对嘴，不是很懂」

8.「NewJeans的成功，也因为成员们扎实的基本功」

9.「SEVENTEEN的live很有魅力，每个人都很有实力」

10.「看来TOP.10的排名跟实力无关」

11.「IVE的〈I AM〉真的难度很高，感觉成员们无法轻松驾驭」

12.「安可直拍其实是歌手和粉丝互动的轻松小环节，但感觉越来越严苛地检视，希望大家尽可能友善看待就好」

13.「大家都是团体，只有柾国是个人，而且快要破千万观看了，好夸张」

14.「NewJeans也太多首，不愧是大势团体」

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