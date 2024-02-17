「疑似」曹政奭的不露脸神秘Youtuber一夕间追踪人数从100涨到7万多！网友留言：「李翊俊医师开立YT频道了…」

这到底是不是演员曹政奭的演唱呢？由於IU本人在15日曾公开分享一段连结并写著「就像暖暖的棉被一样…非常感谢这位「清溪山汪汪Record」演唱了很棒的Cover版本的Love wins all♥」，造成这位Youtuber突然爆红。

IU所公开的连结是一位名为「清溪山汪汪Record」的Youtube频道，这个频道至今只有3部公开的影片，其中一部是以吉他自弹自唱cover IU的新歌Love wins all的影片，影片中没有拍摄到演唱者的脸，仅有他穿著苹果绿色的帽T并弹奏著吉他，演唱著IU的歌曲。并且写著「因为是IU粉丝所以这样伴奏并演唱这首歌曲，希望大家喜欢我的cover影片，之后也会上传更有趣的影片」。



但这位Youtuber的歌声实在好熟悉，听起来就像是目前正在热播中的《魅惑之人》的主角曹政奭，而且还有眼尖的网友们发现他所弹奏的这把吉他，就是由粉丝俱乐部特别制作而赠送给曹政奭的礼物。这个频道之下其他的影片，还包含了「Gummy老公所唱的Gummy」以AI变声Cover的影片。以上这些提示应该足以让大家认为这位Youtuber就是曹政奭了，加上IU的加持，让这频道订阅者从100人直接狂飙到7万多人。



不过虽然有著这些明确的线索，所属公司却表示「目前还不是对外说明的时机点，有些事情正在准备中，之后再告诉大家」，不过网友们都已经在此处疯狂留言「这边有AI还有本人～」「终於等到李翊俊医师开频道了！」「虽然不知道他是谁，但感觉应该能把AROHA这首歌唱得很好！」「是该装作不知道吗？」「光看弹吉他的手就知道是他～」不得不说，曹政奭就连Youtuber的开设，也有这样华丽的出道！



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