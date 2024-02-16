好好吃饭的训练兵！防弹少年团V入伍2个月开心向粉丝汇报：增重10kg！离目标体重还剩14kg

正在军队服役中的男团防弹少年团成员V亲自向粉丝们公开了自己的最新体重。

日前，V通过WEVERSE和粉丝们互动，留言称：「中途向大家报告，72.5kg达成，我会再来的，忠诚！」 去年12月6日入伍前，V曾经通过直播告诉粉丝们入伍后的目标是「增强体力」，当时他说：「入伍之后我会变得健健康康、 结结实实，增强体力到哪怕开10场演唱会也不会觉得累，和别人碰到肩膀也不会被推开的程度。 现在我已经瘦到了62kg，要涨到86kg。 」



算算时间，到目前为止V入伍已经2个多月了，他有在好好饯行自己的诺言，虽然离当时定下的86kg，还有10kg的距离，不过粉丝们相信V肯定能做到。



아이돌 하려면 군대에서도 이렇게 잘생겨야 하구나 ㅁㅊ 뷔 오빠 나오십시오 당신 지금 리즈입니다 pic.twitter.com/eqo1tEo2wW — 뜨거운 개 (@IluvJKS2) February 8, 2024

据悉，V已经完全适应了军队的生活节奏，并和战友们相处融洽，战友们爆料他是「好好吃饭的训练兵」。 日前韩媒报导结束新兵基础训练的V已被分配到江原道春川陆军第二军团双龙部队，他作为司令部直辖军事警察团特殊任务队继续军队生活。

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