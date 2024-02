Whee In（辉人）@MAMAMOO将她首次个人世界巡回演唱会带到香港

CCY Entertainment隆重地宣布Whee In首次个人世界巡回演唱会,并在香港举行演出。 2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong 将於2024年3月26日 (星期二) 晚上8时假九龙湾国际展贸中心(KITEC) 汇星STAR HALL举行。票价分别为港币 1,580 元、1,280 元及780 元,将於2024年2月14日 (星期三) 上午10时起透过快达票公开发售。

Whee In (辉人), 是韩国歌手和词曲作家。她最有名的身份是韩国流行女子组合MAMAMOO 的成员,并负责该组合的主唱和表演。她於2014年以组合出道,自2018年起以独立歌手的身份活跃。



Whee In於2018年4月17日发行首张个人专辑《magnolia》,成为第一位以独唱身分出道的MAMAMOO成员。 主打歌《EASY》与韩国饶舌歌手 Sik-K 合作发行。 她的第二张专辑《Soar》於2019年9月4日发行,主打歌《Good bye》首次登上Billboard世界单曲畅销榜第24位。Whee In不仅发行了自己的单曲,亦与其他人合作,在韩国饶舌歌手们的单曲中经常出现,如DinDin 的《Tear Drops》和《do do do do》、Peakboy 的《Diet》、Jay B 的《AM PM》、Basik 的《When It Snows mmm 》等等….. Whee In也发行了多部电视剧和电影OST,如电视剧《青春记录》的《Shine On You》(你对我而言如此耀眼)、《某一天》的《Ice Cream Love》、《三十九》的《你的一天结束的时候》及电影《공짜:공기타짜》的《Melody》等等….. Whee In也有参与超人气综艺电视节目《秘密姐姐》。她亦积极经营自己的 YouTube 频道「휘인 Whee In」。



随后,Whee In於2021年4月13日发行了她的首张迷你专辑《Redd》及其主打歌《water color》。她的第二张迷你专辑《WHEE》於2022年1月16日发行,并附录其主打歌《Make Me Happy》。 这是她在新经纪公司THE L1VE的带领下首次回归。Whee In於她生日那天(2022年4月17日) 举办了首次个人粉丝见面会《2022 WHEE IN FANMEETING “D-DAY”》,是次见面会亦同时在线上直播。

Whee In 终於在2023年10月12日推出了她的首张正规专辑《IN the mood》。这张专辑呈现了Whee In多样化的一面,献上作为solo歌手新发掘的一面。随著新专辑的问世,她还将展开首次全球巡回演唱会,为粉丝们带来一场视听盛宴。



2024 Whee In 1 ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] 首场演唱会将於2月24日至25日在首尔Blue Square Mastercard Hall展开序幕。她香港的歌迷非常幸运能在九龙湾国际展贸中心(KITEC) 汇星STAR HALL欣赏Whee In的首个个人演唱会。

MOOMOOs一定不容错过2024 Whee In 1 ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong,这场演唱会包含了Whee In酷炫风格、热情迷人的特质以及她对自己音乐风格的热爱。 详情请密切关注更多公告。



Whee In的官方Facebook专页:

https://www.facebook.com/thel1veofficial/

Whee In 的官方Instagram帐号

https://www.instagram.com/whee_inthemood?igsh=MtlmcHRuMjE5NHAwdA==

Whee In的世界巡回演唱会预告:



Whee In 的YouTube频道: https://www.youtube.com/channel/UCXOMKEPp0CALdBSPkReI5BQ

Whee In的《In The Mood》MV:



Whee In的《In The Mood》表演影片:



票务详情

2024 Whee In 1 ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong

日期: 2024 年 3 月 26 日 (星期二)

时间: 晚上8时

地点: 九龙湾国际展贸中心(KITEC) 汇星STAR HALL

票价: 港币1,580 / 1,280 / 780元 (全场座位)

主办单位: CCY ENTERTAINMENT

协办单位: CHILLIN International 希林国际 / KKLIVE / SUNNY SIDE UP / DAYMAKER CREATIVES / SOUL N JOY / BIG HONOR ENTERTAINMENT

经纪公司: THE L1VE

巡回经纪: O.N worldwide

门票於2024年2月14日 (星期三) 上午10时起透过HK Ticketing快达票公开发售

购票热线 :31 288 288

网上购票 :www.hkticketing.com

**快达票将额外收取每张门票的顾客服务费。票价不包括顾客服务费,需於购买门票时支付。

粉丝福利:独家小卡 / 签名小卡 / 1:1 合照 / 团体合照 (10人一组) / 欢送环节 / 亲笔签名海报



备注:

1. 每张门票合共只有一次获得粉丝福利资格。

2. 主办方保留随时更改以上条款和及条件的权利,恕不另行通知。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻