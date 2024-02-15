《财阀X刑警》大势演员安普贤出道以来首度举办粉丝见面会！首尔起跑将前往亚洲六都市罗～

演员安普贤作品多多，从演出《太阳的后裔》《她的私生活》《梨泰院Class》等开始备受关注，接下来他更演出多部人气电视剧《以吾之名》《柔美的细胞小将》《热血军检》《今生也请多指教》等等，让大家看见不同的安普贤，而最近他在《财阀X刑警》中饰演富三代玩咖陈利手，更堪称遇见人生角色，他也即将举办见面会与粉丝们互动。

演员安普贤即将迎来出道以来的首度粉丝见面会，预计将於3月23日从首尔起跑，前进亚洲六个城市举办《2024安普贤亚洲巡回粉丝见面会–Hello！》为名的活动与粉丝们面对面近距离互动。把活动取名为「Hello！」的意思，是表达安普贤自出道以来首次与粉丝们见面，而向粉丝们热情问候的意义，以及为了带给这段期间不断敲碗等待的粉丝们难忘的回忆，安普贤也亲自参与了见面会的企划过程，也将呈现出大家从未见过的安普贤以及各种精彩环节，将带给大家特别的相聚时光。



安普贤在电视剧《今生也请多指教》《热血军检》《柔美的细胞小将》《以吾之名》《Kairos》《梨泰院Class》与电影《露梁：死亡之海》等都有著多样化的表现，也获得全球韩剧粉丝们的关注与喜爱，目前正在SBS热播中的电视剧《财阀X刑警》中，饰演财阀三世陈利手的安普贤，也有著相当活跃的演出，虽然是误打误撞加入了刑警行列，他却以独特的方式追查真相，是相当帅气又讨喜的角色。亚洲六个都市尚未明确公开时间与地点，还请大家继续期待。



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