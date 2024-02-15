CK独家公开BTS柾国的情人节特别影片：衬衫扣子全开，结实胸肌&腹肌好身材一览无遗！

知名品牌 Calvin Klein 在情人节公开了由 BTS 防弹少年团柾国（Jung Kook）主演的诱人广告，引爆全网！

今年情人节你收到最好礼物是什么呢？对喜欢 BTS 柾国的粉丝 ARMY 来说，应该就是 Calvin Klein 发布的这支最新影片了吧？



这部由柾国为主，所拍摄的广告片段短短仅不到10秒的时间，让粉丝们心跳加速不已。地点以美国纽约市标志性的中央车站为背景拍摄，柾国身穿黑色衬衫让扣子全开，露出了结实的胸肌和腹肌，健壮的好身材一览无遗！完全就是最棒的情人节礼物。

#JUNGKOOK x Calvin Klein Campaign AD



COMING SOON

pic.twitter.com/1oZpge736f — BTS Charts Daily (@btschartsdailyc) February 14, 2024

这部影片当然也在SNS上掀起了一阵热烈讨论：「OMG」、「感谢柾国，感谢CK」、「真的是最棒的礼物～」、「啊啊啊啊啊啊啊」、「半夜看会睡不著，一早看也能提神醒脑」



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