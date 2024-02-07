《泪之女王》确定3月9日首播！首版预告：金秀贤面对妻子金智媛心跳加速的理由...竟然是因为这个 XD

tvN新剧《泪之女王》讲述一对财阀夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。

剧中，金秀贤饰演Queens集团法务理事「白贤宇」，他出生於农村龙头里，毕业於名牌大学法学系。白贤宇成爲众人羡慕的洪海仁丈夫，三年后一场意想不到的危机逼近他。金智媛饰演Queens百货总裁「洪海仁」，自出生起就富有的她是一位从来也不会向别人屈服的女王。她选择与龙头里超市的儿子白贤宇结婚，过著辉煌的生活，直到遇到意想不到的困难。



6日公开首版预告，金秀贤一直碎念：「怎么这么漂亮？爲什么她这么漂亮呢？」但...激动也是暂时的，金智媛：「你不回答我吗？你真的死定了！」带来了反转。之后金秀贤大喊大叫奔跑说：「我还想说爲什么心跳这么快？原来是因爲我害怕。」终於等到动态预告，金秀贤的角色怎么看起来有点搞笑，金智媛真的好美啊～





《泪之女王》由《来自星星的你》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，及由《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导。除了值得信赖的演员金秀贤和金智媛外，还有朴成焄、郭东延、李主傧、金甲洙、李美淑、郑进永、尹普美等人也将出演，阵容真的非常厉害！《泪之女王》也确定接档《魅惑之人》在3月9日首播。



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