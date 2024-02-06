Super Junior-L.S.S.的本质还是Super Junior！MV彩蛋9人都在，演唱会VCR更曝光小分队动机

编：「怎么觉得L.S.S.炸出了很多团魂勒（泪）～」

Super Junior-L.S.S. （利特、神童、始源）3、4日在首尔举行首站「THE SHOW : Th3ee Guys」巡演，圭贤、D&E（东海、银赫）与圭贤都到场支持，甚至还有银赫妈妈、艺声妈妈……等等SJ家人，可谓满满团魂，演唱会桥段中一系列VCR也有动人之处。

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演唱会一开始播的VCR是〈Suit Up〉MV后续，让我们先来回顾MV演了什么。MV不少童心元素，利特、神童与始源三个「老顽童」搞怪的穿著西装外套搭上睡裤、玩偶，虽然拿著公事包穿越安检门，像是要上班还是干什么大事，但又有从玩偶盒子走出来的场面、在游乐场玩闹的场面，最后揭晓，他们是小女孩手里的玩偶，女孩抱著娃娃问爷爷：「爷爷，但这些玩偶是谁啊？」



MV是神童的制作团队「Walala production」所拍摄，神童自导自演，从Reaction影片可见L.S.S.都很喜欢，除了神童疑似自肥的部分XD。Reaction神童便提到了「把成员都藏在了里面」，原来是三人过安检门，却突然有影分身术变成九人的场面，分身由左至右是穿著音乐剧服头戴天线（Antenna）的圭贤、穿著别上老鼠和兔子玩偶工作服的艺声、穿著〈Oppa, Oppa〉舞台服装的D&E东海银赫、爷爷级临演扮演的小王子厉旭、穿著胡迪牛仔服的希澈，还另外加入了各种童心趣味以符合L.S.S.顽童风格。



*以下有演唱会剧透！



MV后续真正的彩蛋内容在演唱会上曝光了。串场的VCR接续MV剧情，爷爷告诉了小女孩玩偶真正的身分，爷爷说：「原本不是三个人，因为发生了很多事情。他们心中都有各自的光芒，沿著那道光会发现，其中一个人头上长出了天线，一个人到了另个星球，好像叫B612（《小王子》的星球）？一个『没有你不行』（歌词）然后就离开了，有一个转学到『认识的学校』，还有一对兄弟跑去ODE追求渴望（〈Danger〉的韩文歌名）……就这样剩下三名保留著心中的光芒。」



总是担任MC的利特、总是担任代表(?)的始源，与总是担任MV导演的神童，听了周边人士的鼓励与好奇、看见了新五代男团RIIZE涌起胜负欲……「是啊，三个人没有什么做不到。」三个人就这么放出心中那道光芒开始了L.S.S.走向舞台。而利特早前在直播也说过，除了因伤难以在舞台上活动的希澈，他们三人不像KRY、D&E有长期的小分队，也希望能尝试以前想做却没能做的事，L.S.S.就是如此诞生的。



L.S.S.虽然是三个人，但毕竟是从九个人分出来的，从MV彩蛋、演唱会环节还有队友们一直以来的应援，四处可见团魂，亦为粉丝E.L.F.们带来满满的感动啊！



顺带一提，2月8日L.S.S.还有第三首韩语新歌〈JOKE〉即将公开！MV与音源会在当日韩国时间下午6时（港台时间下午5时）全球公开。

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