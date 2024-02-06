《NANA TOUR》男团SEVENTEEN主题曲完整MV，疗愈值100%公开！副歌非常容易跟著唱～

「自给自足偶像」SEVENTEEN 再次出手！由队内伟大制作人WOOZI创作的《NANA TOUR》主题曲，不论是出游放松还是当作小夜曲都相当合适！完整版终於公开啦，你听过了没？

由罗PD主导的 tvN 全新旅游综艺节目《NANA TOUR with SEVENTEEN》EP.5 迎来了男团SEVENTEEN的才艺表演，期间成员WOOZI为节目特别创作了主题曲（就是旅游期间的空档直接创作的，真是厉害），事后甚至进录音室重新录制了完整版，还加入了队长S.COUPS（因脚伤无法一同前往旅行），所以这首歌是完整的十三人版本。



▼官方也在网上公开了《NANA TOUR》主题曲的完整版，曲子收获了不少好评：「WOOZI是我们的天才制作人」、「只用了一把吉他，在很短的时间内就创作了歌词和旋律。他确实是个天才。」、「SEVENTEEN成员们总是互相讨论，然后就创造出一首歌，很有才华」、「希望有第二季」、「我要再说一次，Weverse完整版真的很划算，太好看了～」、「谢谢罗PD，成员们，和所有工作人员，我在追看的同时也被深深的治愈到了」



【完整歌词】

要去哪里 要怎么去

和谁一起去 可以什么都不知道

行李都PASS 只要有我们在

无论哪里都能去

一切都有可能 我我我

无论去哪里都要一起 你你你

你也一起 啦啦啦

只要是和罗暎锡一起 无论哪里都能去

我我我 无论去哪儿都要一起

你你你 你也一起 我我我

只要和SEVENTEEN一起 什么都能做

(副歌再重复两次)

(最后) NANA TOUR～

PS：真的太朗朗上口啦～！好好听。



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