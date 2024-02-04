【雷】「没有灵魂的瞳孔」！《杀人者的购物中心》反派「贝尔」变态眼神超惊悚，演员赵汉善原来是《金牌救援》《对，因为是家人》里的他！

Disney+热播剧《杀人者的购物中心》最新更新5和6集，虽然李栋旭打戏超帅、 剧情节奏均在线，但最令小编惊艳的还要数反派「贝尔」！那嗜血深渊般的眼神，隔著屏幕都让人毛骨悚然~~

经过前4集的铺垫，本周终於迎来满满的李栋旭，精彩打戏和结实身材真的看得人很过瘾！这两集回顾了郑进湾创立网站之前的佣兵生活，也揭开他与反派「贝尔」矛盾的核心，针锋相对紧张十足。



小编印象最深是贝尔那双眼睛，漆黑冷酷、看不出感情和焦点，用巴比伦老大「李勇韩」（安吉强 饰）的话说：「根本没有灵魂」。 法庭戏那邪魅一笑，冰冷眼神搭配不自然勾起的嘴角，仿佛跟人类是完全不同的生物，魂都吓飞！



这双眼睛只有在发现杀人机会时才绽放光彩，对平民下手也毫无负罪感，而且越是残忍越爽到接近高潮…





扭曲变态的模样真的很让人有心理阴影啊~~



以至於后来他凝视小屋里的女人时，未发一言已让人不舒服到极点，那种鲨鱼嗅到血腥味的兴奋、骨子里的嗜血凶残，被赵汉善诠释得过於真实：



剧集播出后有观众发现赵汉善就是《金牌救援》林东奎选手、《对，因为是家人》的刘世显医生、《两天一夜》接连选中玉筋鱼咖啡的臭手老板，更对他的演技敬佩有加！





赵汉善真人其实很nice，早在2010年就与圈外女友结婚，为照顾女儿还申请延后入伍。 原本很有深情男二气质，这次堪比「毁容式演技」XD



说回《杀人者的购物中心》，这部剧唯一缺点大概是只有8集根本看不够，而且大结局下周三（2月7日）就要一口气放出来了！感谢Disney+挑中这个精彩剧本并给出精良制作，原著小说还有第二季，不知会否继续拍真人版呢？



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