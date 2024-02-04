【韩网热帖】觉得写得很好的BE结局（Bad Eending）的电视剧，没有最虐只有更虐

大家看剧更偏好BE（Bad Ending）还是HE（Happy Ending）呢？

最近韩网论坛theqoo上就有网友提出了「觉得写得很好的BE结局的电视剧」的问题，并以个人基准选出了自认为最好的5部BE作品，分别是《茶母》、《魔王》、《阳光先生》、《我的国家》、《五月的青春》。



韩国网友评论：

1. 最近我才看了《阳光先生》，最后一集拍的太好了，爆哭不止

2. 《阳光先生》不止是结局好，整部片都很有质感

3. 《阳光先生》、《五月的青春》、《衣袖红镶边》，最近看的剧中一直会想起这三部

4. 有没有人记得《推奴》，现在想到大吉（张赫 饰）都还会心痛

5. BE的标准是什么？主角死了就算BE吗？《耀眼》算是精品了

6. 《峇里岛的日子》看了10遍，《茶母》看了差不多30遍，《我的国家》还没看过，我要去看

7. 我一直都不喜欢BE剧，但看了《魔王》之后改变了想法

8. 《峇里岛的日子》我觉得是电视剧史上最精品的BE剧了 ，杀了人之后自杀，最后的场景是河智苑最开始给赵寅成、苏志燮等人当导游时说的那句「欢迎来到峇里岛」，鸡皮疙瘩掉了一地

9. 我哭的最凶的剧是《汉城别曲》

10. 《月之恋人》！！！！还有我爱《五月的青春》

11. 没关系吗？不，有关系，我讨厌没有喜太的5月

12. 我在看《我的国家》，还不如不看，呜呜呜呜呜

13. 《任意依恋》

14. 《魔王》是我看过的所有剧里结局最完美的，每次提到BE我都会想起这部，双方毁灭的经典之作

15. 中国电视剧《步步惊心》，这剧的大结局放在任何时候都是经典啊

16. 《魔王》两人之中只活一个的话，活下来的那个会一直活在地狱中，死了反而得到了祥和

17. 我其实很讨厌《峇里岛的日子》的结局，但是这个BE反而让剧情更完整了

18. 《鬼怪》！！！！

原文：https://theqoo.net/square/3091519263

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