【韓網熱帖】覺得寫得很好的BE結局（Bad Eending）的電視劇，沒有最虐只有更虐

大家看劇更偏好BE（Bad Ending）還是HE（Happy Ending）呢？

最近韓網論壇theqoo上就有網友提出了「覺得寫得很好的BE結局的電視劇」的問題，並以個人基準選出了自認為最好的5部BE作品，分別是《茶母》、《魔王》、《陽光先生》、《我的國家》、《五月的青春》。



韓國網友評論：

1. 最近我才看了《陽光先生》，最後一集拍的太好了，爆哭不止

2. 《陽光先生》不止是結局好，整部片都很有質感

3. 《陽光先生》、《五月的青春》、《衣袖紅鑲邊》，最近看的劇中一直會想起這三部

4. 有沒有人記得《推奴》，現在想到大吉（張赫 飾）都還會心痛

5. BE的標準是什麼？主角死了就算BE嗎？《耀眼》算是精品了

6. 《峇里島的日子》看了10遍，《茶母》看了差不多30遍，《我的國家》還沒看過，我要去看

7. 我一直都不喜歡BE劇，但看了《魔王》之後改變了想法

8. 《峇里島的日子》我覺得是電視劇史上最精品的BE劇了 ，殺了人之後自殺，最後的場景是河智苑最開始給趙寅成、蘇志燮等人當導遊時說的那句「歡迎來到峇里島」，雞皮疙瘩掉了一地

9. 我哭的最凶的劇是《漢城別曲》

10. 《月之戀人》！！！！還有我愛《五月的青春》

11. 沒關係嗎？不，有關係，我討厭沒有喜太的5月

12. 我在看《我的國家》，還不如不看，呜呜呜呜呜

13. 《任意依戀》

14. 《魔王》是我看過的所有劇裡結局最完美的，每次提到BE我都會想起這部，雙方毀滅的經典之作

15. 中國電視劇《步步驚心》，這劇的大結局放在任何時候都是經典啊

16. 《魔王》兩人之中只活一個的話，活下來的那個會一直活在地獄中，死了反而得到了祥和

17. 我其實很討厭《峇里島的日子》的結局，但是這個BE反而讓劇情更完整了

18. 《鬼怪》！！！！

原文：https://theqoo.net/square/3091519263

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