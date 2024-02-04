网传「YG金牌制作人」Teddy新女团练习生曝光！全员辣妹惊现爆火全网「最美童模」，网激动：「比YG更YG、这才是BLACKPINK师妹」

今日有网友分享Teddy创立公司THE BLACK LABEL后正在培育的新女团练习生照片，高颜值和帅气风格瞬间吸引关注，网友大呼这才是正宗的YG style！

韩网友分享的两张合照人数各不相同，推测是尚未确定出道人选：





值得注意的是，第一张照片左起第二、第二张照片第一排最右，就是曾被誉为「最美童模」、「小宋慧乔」的演员兼模特Ella Gross，你一定见过这张脸孔！



Ella是德国与韩国的混血儿，从2岁开始就为不少品牌担任模特，还曾走上纽约时装周T台，去年12月刚过15岁生日，如今IG已有超过四百万追踪者。 2018年签约THE BLACK LABEL，秘密培训几年终於有了出道迹象。





还曾因年仅11岁就用高端保养品引起关注，详情可点此回顾：



网友们看到照片后纷纷激动：「这才对味！」、「是我记忆中的YG Style」、「比YG更YG」「BLACKPINK师妹原来在这里」、「像最早期的BLACKPINK和After School」、「果然Teddy才是YG本体」、「很有dancer气质，加上Teddy的歌100%会大爆」、「超期待，赶快出道吧」。

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