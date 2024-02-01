人生胜利组却惨遭滑铁卢！《低谷医生》高中学霸朴炯植与朴信惠在人生低谷重逢（EP.1 – 2）

[有雷]刚开播的《低谷医生》一定让许多职场工作者相当有共鸣！两个高中时期分别占据全校第1、2名的学霸，一个成为意气风发的整形医师，另一个在医院中就职麻醉医师，不约而同在人生的际遇上遭受中大失败！低谷重逢的两人能否突破残酷现实？

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故事从高中时期说起，位於釜山的南荷娜（朴信惠饰）每天都疯狂的学习，一点时间都不浪费，成绩自然是学霸，也是村中家喻户晓的人物。由於家庭环境问题，荷娜一家人决心离开釜山而北上首尔，这位学霸转学生自然给原本在校内轻松读书就已获得第一名的吕正宇（朴炯植饰）带来压力，两人成了学习路上的竞争伙伴。



正宇不像荷娜那样每分每秒都盯著书本看，一向从容的他，自从得到第二名之后开始更努力，最后也开业成了整形医师，同时也拍摄影片分享成为流量网红。在某位女贵宾远从澳门前来进行轮廓整形手术，却在手术台上丧命。这位女性的身份竟是赌场集团的继承人，因此新闻开始吵得沸沸扬扬，死者体内验出了正宇的诊所从未订购的抗凝血剂，正宇也怀疑当时新来报到的麻醉师身份相当神秘。官司仍在进行，正宇必须支付大量的违约金，他卖了车子、股票与诊所，仍负债累累，於是租了一个屋塔房。



荷娜在大学考试失利后，进入医院麻醉科工作。不过她有个没实力的废物主管，只会利用她写论文，利用她背黑锅，甚至她的压力总让她腹痛，患上了急性胆囊炎，手术后她仍在压力来袭时感到不适，於是她鼓起勇气来到身心科求诊，果然自己罹患了忧郁症。荷娜突然发现自己一路一来不停的努力，却过著如此不堪的生活，她对主管反击后提出离职。回到家中，走上楼顶却遇见了老同学正宇。



正宇偶然得知了荷娜的状况，约她喝一杯，没想到两人一走入店内却遇上老同学聚餐，同学们大声说著正宇的状况，让他尴尬地转身离开。荷娜这才发现两人同病相怜，酒后的两人

也相互吐露心声，虽然两人过往学生时期意气风发，现在却遭逢人生低潮。两人能够共勉之一起度过吗？



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