【韩网热帖】大韩民国、全国民、历史上、超超超火爆歌曲 TOP.2

K-POP从上世纪90年代开始，经过30年的洗礼发展至今已经冲出韩国，走向了世界。

Theqoo论坛有网友指出，虽说有不少K-POP团的歌曲成功入驻BILLBOARD榜，在全球都掀起热潮，但在韩国本土，只有这两首称得上是历史上最最最火爆的歌曲，传唱度极高，一首是Wonder Girls的《Tell Me》，另一首是BIGBANG的《谎言》。 这两首歌，不分男女老少都能唱两句！



韩国网友评论：

1.「历史上」，有些夸张了吧

2. 全国民都知道的歌应该是《南行列车》啊

3. 难道不应该是张润贞的《哎呀》吗？

4. 《Tell me》绝对是传奇级

5. 当年大街小巷所有人都在跳《Tell me》，甚至上了晚间新闻，公务员、警察都拍了影片，新闻报导过很多次

6. 认可《Tell me》，从幼稚园到老人，大家都在跳

7. 《谎言》根本不该出现在这里，题目里都说了「全国民」，怎么能排除中老年人呢？老人们根本不知道BIGBANG是谁

8. 我还以为是《樱花结局》呢

9. 全国民（X）超超超火爆（O） 历史上（X） TOP2（X）

10. 如果不分年代，全国民都知道的歌那肯定只有国歌了

11. 我以为是张润贞的《哎呀》和PYS的《江南STYLE》呢

12. 怎么能说是全国民呢，这两首歌只有年轻人才知道吧

13. 父母那辈的人根本没听过这两首歌吧

14. 这两首歌根本不是「国民song」啊，最多算是那个年代的经典歌曲吧

15. 认真说，我都没听过BIGBANG的《谎言》，当然有可能走在街上的时候偶尔听过两句，但是真的不知道有首歌叫《谎言》，应该有很多人和我一样，不过我倒是知道《Tell Me》

16. 两首歌的时代局限性太大了

17. 韩国的历史是从2000年开始的吗？怎么能是《谎言》呢？

18. 我到现在还能想起《Tell Me》的舞蹈，连我爸妈都会跳

19. 这两首歌只是反映了某个特定的年代，称不上是「历史上」

20. 两首歌只能算是爱豆历史上的top2吧，要说歌坛历史上的话，这两首歌都不算

原文：https://theqoo.net/square/3089007685

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