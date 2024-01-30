权力使人盲目！曹政奭登上王位而舍弃朋友！《魅惑之人》申世景失去父亲与好友因此转念复仇！（EP.3 – 4）

[有雷] 《魅惑之人》剧情画风丕变，原本曹政奭与申世景充满粉红泡泡，没想到发生一连串事件，加上皇帝驾崩，让曹政奭登上一国之君而连朋友都不要了！申世景惨遭流放后，决心留下一条命进行复仇。

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因为蒙蒙细雨而再度聚首的镇翰大君（曹政奭饰）与姜熙秀（申世景饰），却被不速之客金慏夏（李新英饰）而破坏，大君扫兴离开，金慏夏则是威胁要向大君坦白熙秀的身份。金慏夏与父亲始终紧咬著大君，认为他养了细作在城内，随时准备争夺王位。而君主背著清国偷偷派遣细作的事件也曝光了，而作为忠臣的熙秀父亲，为皇帝背上了这个罪名，成为判贼前往清国请求原谅，大家都知道这一趟已是凶多吉少，大君也相当不舍良师。



金慏夏与父亲仍煽动著皇上，让皇上感受到镇翰大君对王位的威胁性，在两人独处对话时，镇翰大君表达自己对皇兄的喜爱，皇兄却说自己从没爱过他。原本大君要皇兄取他性命，换得自己心安，此时皇上却突然吐血身亡，临终前留下了顾命，要大家拥立年纪很小的元子成为君主，并且找出陷害他致死的真正主谋。



大君在此时却联合目击皇上死亡的唯一尚宫，陈述皇上的遗言是要大君接续他的位置，这令金慏夏与父亲一派相当不满，并且难以置信。大君更夸下海口「只要有一人反对，我就不登上王位」。不过金慏夏团队中的主要下属在此时叛变，往大君团队靠近，并说出举报大君差遣细作的证据是伪造的。大君在众人面前杀死了金慏夏的父亲，在场更无一人敢出声反对他的继位。



大君登上了王位，而被关进大牢里的围棋赌徒蒙雨（申世景饰）与好友洪蔷却等不到大君来营救，大君认为蒙雨提供了伪证，表示已不念在两人的情谊，并告诉蒙雨：君主身边无朋友，让蒙雨一行人被押解离开都城。洪蔷也在路途中体力不支而香消玉殒，熙秀失去了父亲与好友，决定要留著一口气进行复仇。



三年过去了，君王因为独自下棋太过无聊而贴出了告示，希望棋艺高手都进宫与他对弈，而熙秀也再度以姜蒙雨这个名字申请入宫，两人再度重逢时，熙秀将进行什么样的复仇计画？



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