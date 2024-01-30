《Running Man》爆笑算命又来了！池锡辰刚回归被命躺平，梁世灿有搞大别人肚子的能量(?)

《Running Man》新年年初总有算命环节，可说是不可或缺的传统了，今年正好在池锡辰回归之时请来命理师，命理师的解读依旧爆笑。

今年命理师是熟悉的朴成俊，替成员们看八字面相与体相，第一位哈哈就跌破众人眼镜，命理师竟然说他是「生来无法成为爱妻的男人」！成员们包括电视机前的观众，肯定都看过他炫耀和妻子星的好感情，刘在锡马上说：「是以风流浪子诞生的吗？」哈哈听了心率马上飙升，哈哈甚至是所有男性成员里「最不爱妻的」，其他成员生来都是爱妻之人啊！



轮到忙内梁世灿，命理师先说他今年女人缘无数，岂知命理师接下来的话让人吓一大跳……「今年的话，带有可以让人怀孕的能量。」命理师话一出，成员们都笑著要梁世灿注意一点，梁世灿激动到喊命理师大叔、想纠住对方衣领



刚回归的池锡辰呢？命理师直言「今年不该去做些什么行动」，节目组马上翻出他曾长达三年被提醒「安静待著就好」的片段，池锡辰无奈：「老师，我们什么时候才可以活动……」命理师解释一堆，最后还是要他安静待著，甚至明后年「还要更安静」，众人七嘴八舌：「隔很久才回来耶！」「是叫他继续休息吗？」「就是叫他躺平嘛！」



除了上述，还有相当搞笑的地方是，命理师接受了节目组各种「举报」，哈哈脚很大、梁世灿有脚臭、金钟国有「一字腋毛」、刘在锡乳头比较低……全都被命理师列入算命考量。

命理师对金钟国讲出「听说你的腋毛是一字型，且很柔软」，讲一讲自己也笑了，后续一发不可收拾狂笑场。刘在锡部分，命理师一开始对「乳头」也难以启齿，他分析如果是胸部下垂，代表内心不安、忧郁，刘在锡摸著自己的胸坦承：「去澡堂看到自己的比别人还下面，确实会有点忧郁，但也没有那么夸张。」



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