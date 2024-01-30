韩国结婚真人骚《Couple Palace》登场：金钟国见证100名单身男女求爱大作战！！

韩国实境真人骚不断推陈出新，继人气恋综《换乘恋爱 3》落户「黄Viu煲剧平台」后，由金钟国、李美珠和俞世润主持的大型情侣配对节目《Couple Palace》明晚（31日）空降黄Viu，香港观众可以免费紧贴进度。

《Couple Palace》是一部以结婚为主题的大型情侣配对真人骚，节目中100名届乎20岁至40岁的单身男女为了追求完美婚姻而齐集「情侣宫殿」，他们将会透过一连串的游戏认识彼此，并从中寻找符合择偶条件、想要共度余生的伴侣；主持人金钟国和李美珠、俞世润则从未婚者和已婚者的角度担任见证人。





JYP前偶像惹关注

随著《Couple Palace》开播在即，韩媒公开了部分演出者的个人简介，其中男性参赛者不乏专业人士如牙医、韩医师、MV导演、税务会计师、高丽大学医学院毕业的律师，就连「JYP偶像出身的商人」亦参与其中！





不过女性参赛者也毫不输蚀，当中包括知名网络小说作家、名校毕业的说唱歌手、伊朗皇室血统模特儿， 还有自称曾是偶像的房地产经纪人；据悉更有参加者年收入超过100亿韩元，华丽阵容引发韩国网民热烈讨论，预计《Couple Palace》将会带来压倒性的视觉享受，令人倍感期待。





韩国大型恋爱真人骚《Couple Palace》逢星期三深夜在「黄Viu」播出，香港观众亦可一并收看《我的Happy End》、《夜晚开的花》和《爱情少一啪》，免费尽览当季人气韩剧。



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