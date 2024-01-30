韩知名男团成员二手网站贱卖粉丝礼物被抓包！引韩网两极反应

伤心粉丝自爆本命爱豆卖掉自己送出的礼物，气到上网揭发他。

前两日，有网友在X（旧Twitter）上爆料称有男偶像团成员把粉丝放到二手网站上销售，最后还辈粉丝本人抓包。 爱豆A某上个月在韩国知名二手网站「闪电市场」中上架了一件T恤，并附上说明「这是今年秋天亲自在日本买的，要27-28万（韩币，下同），只洗过一次，不过印花有些脱色，已经不穿了，所以现在便宜卖掉。 」A某给这件T恤标价15万。



"팬이 준 선물 중고 장터에 파는 아이돌" 남자 아이돌, '팬 선물' 중고 장터 올렸다가 딱 걸려 https://t.co/6JLTqEoHjE — 뉴스클립 (@newskrw) January 29, 2024

然而事实并非像A某所说的那样是自己买的，而是粉丝送的礼物。 A某的粉丝B某偶然间看到了二手网站上的讯息，一下子就认出这是自己送出去的礼物，为此B某特意从销售者信息栏中确认了A某的姓名，三个字中与有两个字和自己本名的姓名一致。 从而B某确定这件衣服是从给爱豆的礼物，於是通过二手网站私讯了A某。

根据B某公开的两人聊天截图显示，A某即刻就道歉了，表示自己目光短浅，生气的B某回覆：「你知道吗？我很喜欢你，如果我能理解的话，我也愿意去理解你。 」并要求A某解释。 A某辩称：「到了年末，想法和烦恼都变得很多，这种时候我通常靠购物来解决，但是又不好意思向父母伸手要钱，短暂了考虑之后我就做出了这样的事情，真的很抱歉。 」



B某将相关对话公开在了X上，并写道：「虽然感谢你相信我，全都告诉我，原本也不打算发出来，这段时间因为你，我确实也很幸福，所以一直都忍著，但是只有这样做我才能整理清楚，最后决定还是要发出来。 」事情发酵后，相关贴文已经被删除，但是不少交流网站早已转发过，因此有不少网友知道了事情的始末。

有网友挖出爱豆A某是男团MIRAE （未来少年）的成员有宾，引爆全网热议，大家纷纷表示：「粉丝真可怜」、「怎么能把粉丝送的礼物当成自己的东西拿去卖」、「会不会是因为经纪公司不给他们钱」、「这个行为最烂的，有本事别被粉丝发现啊」、「粉丝送的礼物都包含了他们的情谊啊，就这样卖掉，粉丝要心痛死」；也有不少网友持不同意见，称：「老实说，东西既然已经送出去了，你管对方怎么处理」、「 他都已经道歉了，为什么还要把事情公开在网路上」、「即使不是爱豆，送出去的礼物对方要怎么处理都是他的自由吧」等。



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