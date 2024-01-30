韓知名男團成員二手網站賤賣粉絲禮物被抓包！引韓網兩極反應

傷心粉絲自爆本命愛豆賣掉自己送出的禮物，氣到上網揭發他。

前兩日，有網友在X（舊Twitter）上爆料稱有男偶像團成員把粉絲放到二手網站上銷售，最後還輩粉絲本人抓包。 愛豆A某上個月在韓國知名二手網站「閃電市場」中上架了一件T恤，並附上說明「這是今年秋天親自在日本買的，要27-28萬（韓幣，下同），只洗過一次，不過印花有些脫色，已經不穿了，所以現在便宜賣掉。 」A某給這件T恤標價15萬。



"팬이 준 선물 중고 장터에 파는 아이돌" 남자 아이돌, '팬 선물' 중고 장터 올렸다가 딱 걸려 https://t.co/6JLTqEoHjE — 뉴스클립 (@newskrw) January 29, 2024

然而事實並非像A某所說的那樣是自己買的，而是粉絲送的禮物。 A某的粉絲B某偶然間看到了二手網站上的訊息，一下子就認出這是自己送出去的禮物，為此B某特意從銷售者信息欄中確認了A某的姓名，三個字中與有兩個字和自己本名的姓名一致。 從而B某確定這件衣服是從給愛豆的禮物，於是通過二手網站私訊了A某。

根據B某公開的兩人聊天截圖顯示，A某即刻就道歉了，表示自己目光短淺，生氣的B某回覆：「你知道嗎？我很喜歡你，如果我能理解的話，我也願意去理解你。 」並要求A某解釋。 A某辯稱：「到了年末，想法和煩惱都變得很多，這種時候我通常靠購物來解決，但是又不好意思向父母伸手要錢，短暫了考慮之後我就做出了這樣的事情，真的很抱歉。 」



B某將相關對話公開在了X上，並寫道：「雖然感謝你相信我，全都告訴我，原本也不打算發出來，這段時間因為你，我確實也很幸福，所以一直都忍著，但是只有這樣做我才能整理清楚，最後決定還是要發出來。 」事情發酵後，相關貼文已經被刪除，但是不少交流網站早已轉發過，因此有不少網友知道了事情的始末。

有網友挖出愛豆A某是男團MIRAE （未來少年）的成員有賓，引爆全網熱議，大家紛紛表示：「粉絲真可憐」、「怎麼能把粉絲送的禮物當成自己的東西拿去賣」、「會不會是因為經紀公司不給他們錢」、「這個行為最爛的，有本事別被粉絲發現啊」、「粉絲送的禮物都包含了他們的情誼啊，就這樣賣掉，粉絲要心痛死」；也有不少網友持不同意見，稱：「老實說，東西既然已經送出去了，你管對方怎麼處理」、「 他都已經道歉了，為什麼還要把事情公開在網路上」、「即使不是愛豆，送出去的禮物對方要怎麼處理都是他的自由吧」等。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究