日剧《厨房的爱丽丝》疑似抄袭经典热剧《非常律师禹英禑》！日媒指出5大证据，韩网：除了职业，其他几乎一样啊

日本NTV电视台新剧《厨房的爱丽丝》最近正式开播，不过很快就被日媒发现与2022年火遍韩国的电视剧《非常律师禹英禑》雷同。

《厨房的爱丽丝》讲述了时常把「料理就是化学」这句话挂在嘴边的自闭症天才厨师邂逅经历各种生活磨难的人们，用美味料理治愈他们的故事，由门脇麦、永濑廉、大森南朋、前田敦子等人携手主演。



首播之后日媒「CYZO WOMAN」就指出《厨房的爱丽丝》的主人公爱丽丝（门脇麦 饰）和《非常律师禹英禑》里的女一号「禹英隅」（朴恩斌 饰）一样都患有自闭症，人设一模一样。 两部作品都围绕著女主角的成长展开，无论是爱丽丝还是禹英禑都是单亲家庭出身，由爸爸独自抚养长大，连她们的闺蜜设定也雷同，在班上并非端正的好学生，但因为曾帮助过女主，两人成为了死党。



不仅如此，《厨房的爱丽丝》中也出现了女主角和同事成为恋人的桥段，熟悉女主过往的角色是某大企业的富家千金这个设定与《非常律师禹英禑》中的「崔秀妍」（河允景 饰）极度相似。



「CYZO WOMAN」方面表示：「NTV很想拍《非常律师禹英禑》的日本版吧，有可能剧组认为借鉴一点设定也不会被发现。 」

经过日媒的报导，相关事情很快也被韩国网友得知，众人留言称：「看过剧的人就知道日媒为什么这么说了」、「真的很像」、「除了职业不同之外，其他的几乎一样，老实说韩剧在亚洲确实是顶流」、「非常律师在日本也很流行吧，怎么能拍这么雷同的剧呢？」等。

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