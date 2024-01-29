SJ忙内圭贤坦言连唱两天「有点累」！每天狂照镜子不是因为自恋而是这原因～

Super Junior全体南下高雄开唱，团内老么成员圭贤也特地来到台北举办个人新专辑「Restart」的签售会，也特地抽空与媒体们见面。

圭贤一出场不改可爱风格，任媒体捕捉画面，也提到自己的新EP「Restart」希望大家跟他一样，无论是在职场、校园或哪一个方面都有全新的开始。他也提到这张专辑令他印象最深刻的，就是在录制期间他得了重感冒，於是录音时间必须一直延后，同时也忙著音乐剧的演出，最后的最后终於压秒录完这张专辑，他最推荐其中的主打歌曲。



问到2月3日即将过生日的圭贤今年有什么生日愿望呢？他害羞地说「希望下次SOLO演唱会的门票可以完售」，也提到自己单飞即将届满10周年，没想到这段时间内能够一直推出SOLO新作品，非常感谢身边的工作人员以及粉丝们对他的支持。对於上周SJ连续两天在高雄的演出，圭贤虽是忙内但体力还吃得消吗？他坦白说「有点累」，不过也说自己最近很努力在运动，所以一点点的累还能接受。



最近也常在访谈中提到自己创作的歌曲最后却没被收录在专辑中，圭贤用中文大呼「非常可惜」，不过他说他到处在外面释放这个消息，公司内部也开始感受到有点压力，所以他觉得还是很有机会唱给大家听的喔！被问到之前在海外巡演时常常照镜子，甚至一天高达20次，圭贤解释说他这并不是自恋，而是看著自己的长相，总觉得「还有进步空间」，所以常常照镜子。



圭贤本次特地比其他成员更早抵台，也在台北进行了他无公开行程的第二次旅行，他觉得台北给他像家一样的熟悉感，高雄则是给他一种美丽的度假风情。爱喝酒的圭贤，来台自然没有错过全球知名的KAVALAN噶玛兰威士忌，被问到想跟哪位台湾歌手合作呢？圭贤则表示是乐团八三夭，认为主唱的声音相当吸引他。



身为Netflix恋爱实境节目《单身即地狱》主持人的圭贤，表示身为主持人他必须对参加者一视同仁并且给予尊重，被问到自己要不要成为参加者？他秒答「第一，我年纪太大了，第二，没有身材实在没办法在镜头前脱衣服」让全场大笑。最后主持人请他做一个节目中女嘉宾厦情的「压下巴告白」，圭贤还先用中文问「在台湾有名吗？」，最后拗不过大家只好照做，最后害羞地遮著脸说「不好意思」，实在太可爱了！



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