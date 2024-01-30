日劇《廚房的愛麗絲》疑似抄襲經典熱劇《非常律師禹英禑》！日媒指出5大證據，韓網：除了職業，其他幾乎一樣啊

日本NTV電視台新劇《廚房的愛麗絲》最近正式開播，不過很快就被日媒發現與2022年火遍韓國的電視劇《非常律師禹英禑》雷同。

《廚房的愛麗絲》講述了時常把「料理就是化學」這句話掛在嘴邊的自閉症天才廚師邂逅經歷各種生活磨難的人們，用美味料理治癒他們的故事，由門脇麥、永瀨廉、大森南朋、前田敦子等人攜手主演。



首播之後日媒「CYZO WOMAN」就指出《廚房的愛麗絲》的主人公愛麗絲（門脇麥 飾）和《非常律師禹英禑》裡的女一號「禹英隅」（朴恩斌 飾）一樣都患有自閉症，人設一模一樣。 兩部作品都圍繞著女主角的成長展開，無論是愛麗絲還是禹英禑都是單親家庭出身，由爸爸獨自撫養長大，連她們的閨蜜設定也雷同，在班上並非端正的好學生，但因為曾幫助過女主，兩人成為了死黨。



不僅如此，《廚房的愛麗絲》中也出現了女主角和同事成為戀人的橋段，熟悉女主過往的角色是某大企業的富家千金這個設定與《非常律師禹英禑》中的「崔秀妍」（河允景 飾）極度相似。



「CYZO WOMAN」方面表示：「NTV很想拍《非常律師禹英禑》的日本版吧，有可能劇組認為借鑑一點設定也不會被發現。 」

經過日媒的報導，相關事情很快也被韓國網友得知，眾人留言稱：「看過劇的人就知道日媒為什麼這麼說了」、「真的很像」、「除了職業不同之外，其他的幾乎一樣，老實說韓劇在亞洲確實是頂流」、「非常律師在日本也很流行吧，怎麼能拍這麼雷同的劇呢？」等。

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