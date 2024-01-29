【韩网热帖】曹政奭&申世景新剧《魅惑之人》收视率趋势

由曹政奭、申世景携手主演的古装剧《魅惑之人》（又译《细作：魅惑之人》）正式开播，目前已播出了4集。

《魅惑之人》是一部架空古装爱情故事，由《Untouchable》《模范刑警》的导演赵南国与《成为王的男人》的编剧金善德合作打造。 剧情讲述处於王权和政治权力斗争危机中的君王李仁（曹政奭 饰），和为了复仇试图迷惑他却反被迷惑的细作姜熙秀（申世景 饰）之间残酷的爱情故事。



1月21日开播的该剧首播收视率为4.077%（全国收视率，下同），但从第二集开始就呈现下滑趋势，第2、3集收视率均为3%左右，不过第4集收视率又略上升达到了6.016%，刷新了自身最高收视率。



韩国网友评论：

1. 故事从现在才开始，会更有趣的

2. 真的很好看，曹政奭和申世景的化学反应比现象中要好得多，演技也很不错

3. 之前被骂那么惨，终於上升了

4. 曹政奭黑化演技真的很棒

5. 编剧大人，求你一定要让男主幸福啊

6. 之前还有很多人在骂曹政奭不适合留胡须，现在又说很适合，剧情很好看，我该相信谁

7. 真可笑，收视率上升就是编剧写的好，下降就是演员演技差，这剧中途又没换演员，怎么收视率突然上去了呢？

8. 我在等大结局，如果是HAPPY ENDING的话才会去看喔

9. 收视率涨好多，我因为受不了前两集直接弃剧了，要不要重新看啊

10. 第4集里曹政奭演技太绝了，这剧非常好看，再夸一次曹政奭

11. 居然还有人嘲笑曹政奭，说他不适合这种严肃的演技

12. 老实说前两集的故事真的很一般，从第4集开始才有趣起来

13. 其实剧情一般，但是弃剧的话又觉得可惜，可能后半部份开始就会大爆发吧，还在观望中

14. 前四集里的男二看得人受不了，女主都说讨厌他了，还一直死缠烂打，放到现代的话完全就是跟踪狂啊

15. 我不习惯曹政奭的胡子，还没开始追剧，大家都说有趣的话等大结局了我再追

16. 突然收视率涨了2倍

17. 我因为曹政奭才看的，他演得让我心动，故事也很有趣啊，而且他的演技真的很绝。 《恋人》结束后不知道看什么，现在终於有剧看了，很好看

18. 前3集收视率低迷的时候还一直在骂演员，不光是这部剧，任何电视剧都是收视率不好的时候，演员都要被拉出来骂，骂他们的人不觉得自己有病吗？收视率又不是编剧一个人的功劳

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