【K社韩国小百科】韩离异人士最想再婚的瞬间，男女大不同！韩男执著「这一点」引韩女狂吐槽

近日韩国某再婚信息企业公开了一项调查，结果显示离异女士最大的再婚动机是搬家等事务，男士则是因为想吃到家常饭菜，引韩女猛烈吐槽。

该企业以全国518名暮年和希望再婚的离异人士为对象（男女各259人），询问大家「什么情况下做出再婚的决定」。 其中男士最多选择的是「一日三餐只能靠餐厅」（28.2%），其后依次是「独自承担家务」（23.5%）、「异性子女教育」（19.3%）、「餐厅不做一人份的时候」（14.7%）等等。



离异女士这边，最主要的再婚动机则是「搬家等大小事」（32.4%），随后依次是「担心年老父母孤苦伶仃」（23.6%）、「独自承担家务」（18.5%）、「异性子女教育」（12.4%）。



既然希望再次组成家庭，那么主要障碍是什么呢？男士们认为女士们抱持著「不现实的再婚观念」（33.2%），以及「再婚意愿不足」（27.4%）、「过度自爱」（15.1%）、「对男性缺乏理解」（15.1%）等。

女士们则表示再婚障碍是男士们「缺乏共情能力」（35.1%），以及「对女性缺乏理解」（26.3%）等等。



说到底，离异男士们渴望再婚的最主要原因是有人伺候吃喝，韩国女超论坛用户对此感到相当不屑：「就知道饭！饭！饭！」「都是成年人，自己做啦」「为这个结婚早晚还要离」「男人的幻想是摆放整齐的小菜和热腾腾的米饭，但现实是... 」「点外卖收拾餐具都嫌麻烦是吧」「给他做饭的妈妈变老了，所以再找一个年轻厨娘是吗」「只知道伸手要饭的人不管多帅都爱不起来」「作为已婚主妇，我也希望有人给我做饭啊」「男女都是想要佣人啊，做饭的佣人和出力气的佣人」。

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