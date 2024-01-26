[韩网热帖】LE SSERAFIM回归预告里许允眞的衣服吓到不少人

LE SSERAFIM今日凌晨公开迷你三专《EASY》的预告，其中许允眞穿著长款羽绒大衣、内搭服装十分短小，在韩网引起热议，theqoo留言数突破1800条！





HUH YUNJIN WHAT THE FUCK pic.twitter.com/ftbgOwNTrE — yunjin pics (@yunjinpictures) January 25, 2024

韩国网友评论：

1. 这不就是只穿了内衣吗？

2. 一点都不好看

3. 舞台服装就经常露出pp下缘，这次终於直接穿内裤了啊

4. 这样走上街会被人报警吧，哪里帅气？好荒唐

5. 希望不要再让她们穿这么暴露的衣服... ㅠㅠ

6. 女团的裸露程度越来越高

7. 很有害

8. 超帅的好不好！

9. 今年的时尚就是流行不穿裤子

10. 超有型啊，为这件事吵起来才让人觉得奇怪

11. 因为是许允眞所以只感到帅气

12. 只看到她的好身材，超羡慕腹肌

13. 有些人管得真多

14. 我只觉得好冷kkk

15. 允眞啊快把外套关起来，这样会感冒

16. 比起衣服，日语独白更奇怪kkk

17. 之前还有艺人穿泳装呢，又不是平时穿、只是拍MV，so hot！！

18. 把地上的饮料捡起来喝更让我觉得冲击ᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/3083479645

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻