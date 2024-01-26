[韓網熱帖】LE SSERAFIM回歸預告裡許允眞的衣服嚇到不少人

LE SSERAFIM今日凌晨公開迷你三專《EASY》的預告，其中許允眞穿著長款羽絨大衣、內搭服裝十分短小，在韓網引起熱議，theqoo留言數突破1800條！





HUH YUNJIN WHAT THE FUCK pic.twitter.com/ftbgOwNTrE — yunjin pics (@yunjinpictures) January 25, 2024

韓國網友評論：

1. 這不就是只穿了內衣嗎？

2. 一點都不好看

3. 舞台服裝就經常露出pp下緣，這次終於直接穿內褲了啊

4. 這樣走上街會被人報警吧，哪裡帥氣？好荒唐

5. 希望不要再讓她們穿這麼暴露的衣服... ㅠㅠ

6. 女團的裸露程度越來越高

7. 很有害

8. 超帥的好不好！

9. 今年的時尚就是流行不穿褲子

10. 超有型啊，為這件事吵起來才讓人覺得奇怪

11. 因為是許允眞所以只感到帥氣

12. 只看到她的好身材，超羨慕腹肌

13. 有些人管得真多

14. 我只覺得好冷kkk

15. 允眞啊快把外套關起來，這樣會感冒

16. 比起衣服，日語獨白更奇怪kkk

17. 之前還有藝人穿泳裝呢，又不是平時穿、只是拍MV，so hot！！

18. 把地上的飲料撿起來喝更讓我覺得衝擊ᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/3083479645

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