[好片推荐]《金派特攻队》迟来的正义好痛！看诈骗受害者罗美兰＋向外求援的诈骗者孔明如何抓到主谋！

由真人真事改编的《金派特攻队》（原名《市民德喜》），描述一位平凡的妈妈金德喜（罗美兰饰），在自营的洗衣店遭遇火灾后急需用钱，因此遭电话诈骗3200万韩元，报警后警方却无作为，此时她除了感到心寒，更接到了神秘来电，让她决心前往诈骗集团基地……

电话诈骗层出不穷，充斥在大家的生活中，有许多诈骗事件受害人即使报警处理，却因证据不足而无疾而终，追不回被骗的款项，更让诈骗集团逍遥法外。《金派特攻队》改编自真实电话诈骗事件，只是平凡的小市民，遭逢变故后急需用钱却遭诈骗，屋漏偏逢连夜雨，甚至连孩子都被社福机构安置，被迫母子分离。



如果只有事情单纯诈骗，可能真的很难得到线索，毕竟电话都跳转多层也很难追到源头，这作品的精彩之处，诈骗集团的员工竟然打电话给受害者反求救！为了拿回自己的钱，同时也得到里应外合的线索，受害者金德喜动作比警方更快更积极，当然过程中也非常不简单，吃了许多闷亏，遭遇许多不可预测的意外状况，警方到最终还是慢半拍。



罗美兰的邻家妈妈演技再度登场，她从认清被人诈骗的心痛真相，到决心找回自己被骗的钱，甚至想帮助身陷诈骗集团的员工，所有一切都让她把矛头指向主谋者，由廉惠兰与张允珠、安恩真组成的金派特攻队，各自以自己的个人技来寻找诈骗集团的主嫌，救出被迫在当地工作的员工。



剧情过程中罗美兰一度有机会拿回巨额的金钱而息事宁人，但她的正义感却不愿放过主谋者，即使一介弱女子，知道自己没办法抵挡对方的拳头，却仍然往主谋者冲过去。剧情最后也以文字写道「事件原型人物至今仍未接受主嫌提出的和解」，令人感受到她始终不愿意向恶势力妥协的精神。而警方在海报上写著「只要举报诈骗就能得到一亿元奖金」也只是虚晃一招，令观众不禁莞尔一笑。



《金派特攻队》将於1月26日全台上映。

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