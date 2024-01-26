推理新综艺《公寓404》预告！车太铉「直接抢走」刘在锡的东西、Jennie让梁世灿感叹「不是一般人啊」

tvN新综艺《公寓404》是一部超越时空的真实推理综艺，6位主持人扮演公寓中的居民，以我们熟悉的空间和生活根据地的公寓爲背景，追踪异想天开的事情真相。

近日公开第二版预告，以「听说了吗？说是有什么事件呢？」的神秘传闻开始，并依序介绍公寓住户刘在锡、车太铉、吴娜拉、梁世灿、BLACKPINK Jennie、李正河，看完真的很期待他们之间的化学反应呢！



刘在锡一边读著有汉字的报纸，一边展现推理老手的面貌，看起来超专业，之后有人问他：「所以到底是什么？」刘在锡委屈大喊：「我不知道啊！我怎么知道啊？」车太铉依旧是淘气包，趁著刘在锡松懈时抢走他的东西，利用变相比赛动摇局面 XD



吴娜拉则用力气和嗓音压制公寓居民，李正河说指出那是吴娜拉写的，让她马上大喊：「我什么时候写了啊？你这小子！」看来她是实权第一名（笑）！梁世灿被所有人认证是小混混，尽管如此他还是一开口就说谎。



许久没有出演综艺的Jennie，展现完美的适应能力，连梁世灿都感叹道：「Jennie真的不是一般人啊！」而综艺菜鸟李正河虽然梦想成爲Ace，但...过程似乎没有那么顺利，甚至还一直被打（？），刘在锡：「你算是什么Ace啊！」



而《公寓404》是曾指导过《Running Man》、《第六感》丁哲珉PD的新综艺，将在2月23日晚8点40分（韩国时间）首播。

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