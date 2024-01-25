【韩网热帖】IU&V新歌《Love Wins All》MV贬低身障人士？

>>>目前已有近1500留言！<<<部份网友认为MV中耳聋的IU和失去视力的V是对身障人士的描写，以「身障情侣憧憬非身障情侣的爱情」这一「贫瘠的想像力」为题材，令人感到不适。 同时，因为障碍不是用来克服的对象，以身障为主题本身就是对身障人士的物化和浪漫化。结尾迎来没有嫌恶和差别的幸福世界，这时的IU和V也不是原本模样、而是不再带有身障的模样，被指责缺乏深入思考。

另一方面，也有人认为应从其他角度解读MV，例如僵尸、病毒、反乌托邦社会的功能丧失等，局限於「身障」反而是一种偏见。 歌词也只是描写一般的爱情，并无暗示或提及身障。粉丝们更举例称，‎歌曲原名「Love Wins」曾被指责占用性少数者的专用词汇、所以改成现在的名字「Love Wins All」‎，据此认为针对IU的批评是故意抹黑。

而且，即便真是以身障为题材，之前对於《非常律师禹英禑》、《 Good Doctor（好医生）》、《马拉松小子》（港译：我的马拉松）等都抱持正面态度，唯独对IU的MV展开批评，亦不失为一种差别对待。



韩国网友评论：

1. 哪里有贬低身障人士，纯属抹黑

2. 与其说是贬低，应该说是对这一题材的表现手法过於天真

3. 这首歌在全球都很红，只有一些韩国网民在X（Twitter）上发疯...

4. ??我们看的是同一个MV吗？

5. 确实碰到了敏感话题... 有些轻率

6. 不算抹黑吧，确实存在讨论余地

7. 导演说MV设定是不能说话的人和独眼的人，即是无法和世界顺利沟通的人。 这就是身障题材啊...

8. 对身障最浅薄的偏见之一，就是相信身障人士都希望自己的障碍获得痊愈kk非身障人士毫不在意地对身障人士投射这一偏见，不顾当事人意愿，总是说「希望您一定要痊愈」（*此留言来自某身障人士活动家）

9. 身为当事人的身障人士都说感到不适了，非身障人士们似乎没资格否认

10. 戴变色片扮视觉障碍者，根本把障碍当做时尚在用......

11. 感觉被打了一拳... 一开始觉得拍得很好、是批评的人有问题，现在意识到这是一种既得利益式的嫌恶，正在反省ᅲ

12. 我绝对没有讨厌IU，但觉得这不是单纯的抹黑，值得思考

13. 导演不是说了吗，摄像机镜头里的是成为废墟之前的完好世界，为何非要说是非身障人士的模样... 我是IU粉丝，IU没有错，是导演没做好设定...

14. 我是听障人，我认为MV完全没问题！只是对社会弱者的隐喻而已，跟身障有什么关系啦！歌的意思只要是用爱的滤镜就可以无视障碍和弱势、通过爱变得完整和幸福，没必要刻板地理解成「障碍消失了才能变完整」吧？同为身障人也有不同意见的！

出处：https://theqoo.net/hot/3082535519



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