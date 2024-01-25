身边的人究竟是敌是友！《杀人者的购物中心》金慧峻的好身手竟是为了离开叔叔而练！（EP.3 – 4）

[有雷] 《杀人者的购物中心》继第一集就直接上演主角李栋旭领便当戏码惊吓观众后，这周又再度上演反转剧情，金慧峻从小受到叔叔的教导学会了独立以及用枪技巧，更因想要搬出去住而努力练习泰拳。在危机之下，她发现叔叔家中还有隐藏密室，甚至被人监视，此时她发现自己身边的好友竟是…

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惊喜连连的《杀人者的购物中心》虽然时间轴有些跳动，但大家可以从金慧峻的造型来分辨是过去还是现在。叔叔郑进湾（李栋旭饰）对侄女郑智安（金慧峻饰）总是表现冷淡，但却随时找机会磨练她，甚至教她用枪，以及正确观念「枪是双面刃，当你使用它时也意味著有人将付出生命」。



智安的交友圈也受到叔叔的控管，一些不老实的女生或是小屁孩都别想接近她，智安却渴望早日能脱离叔叔独立住在外面，於是叔叔下了战帖「你能够打到我的脸，就让你搬出去」，这让智安相当苦恼。最后她拜托叔叔的好友帕辛来指导她打泰拳，而实力也日益增进，但距离要打到叔叔似乎还是有点难度。



场面拉回现在智安所处的枪战，稍早佯装为中文老师来找进湾的短发女，也跳进了屋内，先是对智安朋友裴正民（朴智彬饰）打了一针麻醉，之后她表明身分，原来她是遵循购物中心的规范，在郑进湾死后必须保护智安的原则而来。善用叔叔指导的技巧后，智安与正民先行移动到家中叔叔的仓库，短发女暂时留在原地与狙击手对峙，但对方仍有另一行人往仓库侵入。



一阵激烈打斗，智安与正民终於摆脱枪战现场，解开密码发现正前往另一个秘密空间，出现了一位自称「Brother」的人，他是进湾的手下，窝藏在地下密室中监看著智安的一举一动，但此时他也提醒了智安「不要相信正民」，正民却说出许多自己与叔叔的互动，甚至说智安当时被关在校园仓库，是他告知叔叔正确地点的，让智安有些混乱。



智安请Brother先提供药物与资源给外面的短发女，让他先离开密室。此时正民却显露真实身分，虽然自己是第一时间让叔叔救出智安的人，但他也是将仓库上锁的人！正民接著注射药物让智安陷入昏迷……Brother与短发女能及时回头救出智安吗？



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