IU跟V的人生四格婚纱照美哭！「Love wins all」：即使身处废墟，在爱的世界里没有残缺

IU於1月24日推出的新曲「Love wins all」全曲MV公开，邀请了电影《水泥乌托邦》的导演严泰华掌镜，更有防弹少年团的V共同演出。IU与V浪漫诠释末日恋曲，悲伤中的浪漫以及小小幸福，新曲主视觉上也写著「以我贫弱的想像力所无法想像之处」，让这首歌曲更富灵魂。



1月24日深夜透过官方YT频道全曲公开的IU新曲MV「Love wins all」，讲述著IU与V牵著手一路奔跑，正在逃离一个巨大飞行方块物体，两人来到几乎已没有人烟的废弃建筑物中，脸上满是伤痕的两人历经逃亡，看到建筑物中有著许多巨大的旧衣物堆积成山。



那似乎是一家废弃的婚纱店，店内发现了一部小摄影机，透过摄影机所看出去的世界却是如此美好，IU的脸上再也没有伤痕，V感到神奇而让IU也试试看，镜头下的V原本失去视力的独眼也变得正常，脸上无伤痕更显帅气，让IU忍不住伸手触摸。



看起来原本是个宴会厅的地方，只剩下满桌的废弃物，两人假装著自己正在吃美味的食物，镜头下的他们露出了幸福的表情，两人也想像自己似乎置身於热闹的Party中，有著美味的食物以及许多开心庆祝的人们。两人甚至穿上了婚纱，拍下属於自己的幸福人生四格照，即使印出的照片中两人仍然是满脸伤痕，但幸福洋溢的表情难以掩盖。原本不能说话只比手语的IU，在镜头下也能尽情高歌，那个充满爱的世界里没有残缺，尽是美好



虽然恐怖的方块又追来，飞满了整个城市，两人仍然奋力对抗到底，摄影机的电池耗尽，两人的短暂幸福的告一段落，身上的衣服从高空飘落也成为堆积如山的旧衣服中其中两件…IU将原本新曲的歌名「Love wins」改为「Love wins all」，真心希望活在一个没有「厌恶」的世界中，所有的爱都能战胜，不伤害任何人。



IU也将继2019年《Love poem》后再度展开世界巡回演唱会《H.E.R》，从首尔开跑将陆续来到横滨、台北、新加坡、雅加达、香港、马尼拉、吉隆坡、伦敦、柏林、曼谷、大阪、亚特兰大、华盛顿D.C、罗斯蒙特、奥克兰与洛杉矶等与粉丝们见面。



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