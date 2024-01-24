热门韩剧《鱿鱼游戏2》确定在今年上线播出！李政宰、李炳宪、魏嘏隽、孔刘都回归，还有新演员一次看

2024年又有一部值得期待的韩剧要登场了～，Netflix 热门韩剧《鱿鱼游戏2》大家也期待吗？

Netflix 引爆全球热潮的韩国影集《鱿鱼游戏2》确定於今年上线播出，相信对热爱第一季的剧迷们来说，是今天最棒的消息了。

根据美国娱乐媒体 Variety 最新报导指出，Netflix 宣布《鱿鱼游戏2》确定在今年上线，开启一系列的「鱿鱼游戏宇宙」，更期待再次创造历史性的新纪录。



由黄东赫导演执导和编剧的2021年《鱿鱼游戏》造就了引爆全球的追剧热潮，并获得14项艾美奖提名，最终荣获六项大奖，其中包括最佳导演和李政宰夺得最佳男主角，是韩剧向世界迈进的一大步和一项项辉煌的纪录，此外，也在全球的各大颁奖典礼上获奖无数。



此次第二季李政宰、李炳宪、魏嘏隽、特别出演的孔刘都会回归，还有一批全新角色已公开，让剧迷们期待感大幅上升！演员有任时完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、曹柔理、梁东根、姜爱心、李阵郁、崔胜铉（T.O.P）、李大卫、卢载源、元志安等人将亮相其中。



▼2023年6月时的选角公告，就引发过热烈讨论：



▼导演在2022年9月公开过的小片段（送给剧迷的礼物）：





不只是电视剧的季度制作，「鱿鱼游戏宇宙」甚至扩大到《鱿鱼游戏：真人挑战赛》的实境秀，以及即将推出电玩游戏，还有在各大国家城市设立体验馆等服务。

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