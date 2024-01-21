意外发现从没有注意过的习惯！SJ圭贤对著萤幕里的自己呐喊：「拜托不要再擦了～」XD

节目吉祥物「威尔森」&象徵圭贤的「企鹅」，两个娃娃放在一起的画面超可爱！

结束长达17年宿舍生活的Super Junior圭贤，最近开始独居，并出演MBC综艺节目《我独自生活》，向观众们公开他充实的一天。（官方中字可至”friDay影音”收看）

圭贤起床后的第一件事，是用手机「写日记」――记录自己昨天做了哪些事情。独居公寓走「简约风」，有些家具甚至是从原本SJ宿舍带过来的。虽然没什么「物欲」，但他会「投资」自己有兴趣的东西，比如：电子产品（直立式电视、大萤幕、电脑等）、冷藏储存空间（厨房有两台冰箱）。

拥有卓越料理实力的圭贤自备早餐，并公开「减重食谱」。大功告成后，他一边品尝美食，一边用平板看游戏《星海争霸》的实况。大家一起看著圭贤用餐，旗安84却注意到：「一边吃饭、一边擦嘴呢」，这也让本人惊讶：「我以前都不晓得我有这个习惯呢！」朴娜勑表示：「再这样擦下去，嘴巴要歪了吧」，引发爆笑。这也让圭贤对著萤幕里的自己呐喊：「拜托别再擦了～」XD

吃完早餐的圭贤，马上就把碗盘清洗好。接下来会看到他无时无刻与「平板」为伍，或者「一心二用」，甚至有了「多工圭」的称号。洗碗＋看影片、打游戏＋看影片，洗澡的时候也把平板带进浴室。圭贤表示：「只做一件事的话，很浪费时间」、「虽然没有听近百分之百的内容，但也听进去80%了，还能节省时间」。

为了采买，圭贤好好的打理自己一番，大家还以为要去见哪位重要人物呢！（笑）他坐上一台「保母车」，全炫茂问：「这是你的车吗？」圭贤回答：「是的。」让大家吓了一跳。圭贤表示：「事实上我没有什么开车的机会，所以我把车给了姊夫，平时我自己开保母车，那台车还是我的名字呢。」

搬出宿舍后，圭贤必须自己「管理冰箱」，做事有条不紊的他感觉就是MBTI里的「J型」人物！（节目组又帮他取别名：曹计画）他一边把商品放到推车里，一边划掉手机里的「购物清单」。圭贤表示：「我不冲动购物。和朋友们去旅行的时候也是，大概1至2周前就会先说好，把需要的东西都汇总起来。还有一位朋友和我一样，他会用Excel表整理清单。」在说这些话的同时，可以感受到圭贤十分享受这样的生活。

购物车被圭贤填的满满的，按照计画购物的结果…结帐金额居然来到87万韩元（约新台币2万）！认真分析商品组成，其实是因为里面还有「酒类」。有人笑说：「比我们冲动购物（花的）还要多～」。甚至，因为酒类购买数量太多，还必须出示身分证并签名，确保不是把酒拿去转卖。

回到家后，圭贤马上整理「战利品」，并公开自己的「酒收藏」，各式各样的酒他都有！全炫茂表示：「所以才叫曹酒鬼吗？」圭贤为自己喊冤：「我不是每天都在喝酒」、「我只是在收藏而已」。虽然偶尔还是会喝，但他既不抽菸，也不喝咖啡，而他只有喝酒，怎么只念他呢！

圭贤不会喝到烂醉如泥、耍酒疯，虽然有很多酒，但也不是自己喝，而是和别人一起分享、享受，这样才会更加开心。他还会在酒瓶贴上朋友们的名字，以防忘记是谁送的礼物。要喝的时候还可以再次表达感谢之情，真的太细心了！

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