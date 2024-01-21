人气女团(G)I-DLE回归撞上SOLO顶流IU，是挑战也是机会！
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人气女团(G)I-DLE回归撞上SOLO顶流IU，是挑战也是机会！

明星   2024年1月21日   星期日09:01   Tracy  

（封面图源：X@G_I_DLE、FB@IU(아이유)）

「国民妹妹」IU宣布1月24日回归，而5天后女团(G)I-DLE也将回归，届时的歌坛一定相当精彩。

IU突然宣布将於1月24日带来先行曲《Love Wins All》，这是她时隔2年多的回归，并且早前就已经透露新专辑曲风与之前不同，还邀请了防弹少年团成员V拍摄新专辑MV，赚足了歌迷们的期待。 众所周知IU作为歌坛最强的solo女歌手之一，回归时「屠榜」现象很常见，加上这次又是她2年多来才推出的新曲，粉丝们已经开始等待她空降音源榜了。
（图源：FB@IU(아이유)）（图源：FB@IU(아이유)）（图源：FB@IU(아이유)）（图源：FB@IU(아이유)）

人气女团(G)I-DLE也宣布1月29日回归，正巧撞上了IU的宣传期，令歌迷们担忧的同时也燃起了斗志。(G)I-DLE这次推出的是常规2辑，是她们继2023年5月发行第6张迷你专辑后，时隔8个月的再次回归。 团队这两年来的成绩有目共睹，《Tomboy》、《Nxde》、《Queencard》无不成为「现象级」歌曲，奠定了她们「概念团」的地位，三首歌曲也是霸榜多时，可见实力与人气并存。

不过，(G)I-DLE发布的新回归照引发了抄袭风波，炸毛雪地靴、毛帽子、亮晶晶的胸衣和超短毛裙、雪地背景被指照搬了国外的图片，连姿势相似度都超高，立刻引爆热议。

怎么办，已经开始期待IU和(G)I-DLE的「对打」了！这对(G)I-DLE即是一次机会，也是一次挑战。

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