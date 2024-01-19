曹政奭拍完《魅惑之人》变成什么事都不想做的宅男……与刘在锡畅谈爸爸经颇有同感！

曹政奭本周将有新作《魅惑之人》上档，日前他也来到刘在锡与曹世镐的节目《只是藉口》畅谈他最近的日常生活。

曹政奭一来到节目中就被问到自己的近况，他说最近都在家里玩。刘在锡提到了2020年出生的曹政奭女儿艺媛，算是已经到5岁的年龄了，应该开始讲很多话了。曹政奭也分享他正在教女儿敬语的使用，刘在锡也分享了许多爸爸经，说这时期的小孩正是爱说「不要」的年纪，让曹政奭感觉深有同感。



曹政奭更提到女儿已经能在电视上认出他的样子，会指著说这是爸爸，不过却会指著外国女星西洋面孔，说这是妈妈Gummy！引发现场大笑，原来在孩子的眼中，Gummy的长相的确比较像是外国人。曹政奭也提到自己即将在1月21日与大家见面的新作《魅惑之人》，提到剧中合作的申世景，曹政奭也不吝大赞她的演技非常出色。



刘在锡也询问曹政奭平时都在干嘛呢？曹政奭说自己完全就是宅男，之前《魅惑之人》连续拍摄了8个月的时间，从去年3月到12月，历经四个季节，他觉得真的太辛苦了，所以拍完只想要在家中好好补充能量。因为这次拍摄的电视剧是历史剧，加上期间很长，让他真的很想好好休息，抱著什么事情都不要做的心情。



曹政奭也提到了最近的兴趣是玩音乐，迷上了音乐制作的Midi合成，自己像在玩游戏一样制作音乐，得到不少乐趣，虽然是初学者还没有自行创作歌曲，而是以虚拟乐器把现有的歌曲去做些变化。至於他想要演戏演到几岁呢？曹政奭说如果放电后充电也无法回到原本状态，感觉很累的话，希望自己能帅气的放弃演戏。



他也提到偶尔觉得体力有下滑的趋势，尤其是在拍摄要全力奔跑的戏码，他还记得自己在几年前的电影《极限逃生》做起来完全没问题，但现在跑一跑似乎就有快摔倒的感觉，引发刘在锡与曹世镐大笑。

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